https://sputnik-georgia.ru/20220815/kitay-prizval-ssha-prekratit-vmeshatelstvo-vo-vnutrennie-dela-strany-269438160.html

Китай призвал США прекратить вмешательство во внутренние дела страны

Китай призвал США прекратить вмешательство во внутренние дела страны

Любой, кто попытается воспрепятствовать воссоединению Китая, столкнется с "великой стальной стеной", заявил представитель правительства КНР 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T08:32+0400

2022-08-15T08:32+0400

2022-08-15T08:36+0400

в мире

новости

политика

тайвань

китай

пекин

конгресс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24765/12/247651205_272:254:2927:1747_1920x0_80_0_0_268c981e3e0e41faf1cddb4d54bafd89.jpg

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Пекин настоятельно призывает Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны и придерживаться политики "одного Китая", специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин.Накануне делегация конгрессменов Соединенных Штатов Америки прибыла на Тайвань с двухдневным визитом.Он также добавил, что любой, кто попытается воспрепятствовать воссоединению Китая, столкнется с "великой стальной стеной", выкованной руками более 1,4 миллиарда жителей страны.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавней поездки спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси – она стала самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим на острове за последние 25 лет.Китай останавливает украинизацию Тайваня >>Посещение острова Нэнси Пелоси стало толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Китайская армия проводит учения у берегов Тайваня, кроме того, Пекин ввел санкции против самой Пелоси, ее родственников и двух тайваньских фондов, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия визита Пелоси китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.

тайвань

китай

пекин

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, политика, тайвань, китай, пекин, конгресс сша