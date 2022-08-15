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Китай призвал США прекратить вмешательство во внутренние дела страны
Китай призвал США прекратить вмешательство во внутренние дела страны
Любой, кто попытается воспрепятствовать воссоединению Китая, столкнется с "великой стальной стеной", заявил представитель правительства КНР 15.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-15T08:32+0400
2022-08-15T08:32+0400
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Пекин настоятельно призывает Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны и придерживаться политики "одного Китая", специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин.Накануне делегация конгрессменов Соединенных Штатов Америки прибыла на Тайвань с двухдневным визитом.Он также добавил, что любой, кто попытается воспрепятствовать воссоединению Китая, столкнется с "великой стальной стеной", выкованной руками более 1,4 миллиарда жителей страны.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавней поездки спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси – она стала самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим на острове за последние 25 лет.Китай останавливает украинизацию Тайваня >>Посещение острова Нэнси Пелоси стало толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Китайская армия проводит учения у берегов Тайваня, кроме того, Пекин ввел санкции против самой Пелоси, ее родственников и двух тайваньских фондов, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия визита Пелоси китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.
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в мире, новости, политика, тайвань, китай, пекин, конгресс сша
Китай призвал США прекратить вмешательство во внутренние дела страны
08:32 15.08.2022 (обновлено: 08:36 15.08.2022)
Любой, кто попытается воспрепятствовать воссоединению Китая, столкнется с "великой стальной стеной", заявил представитель правительства КНР
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Пекин настоятельно призывает Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны и придерживаться политики "одного Китая", специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин.
Накануне делегация конгрессменов Соединенных Штатов Америки прибыла на Тайвань с двухдневным визитом.
"Это очень опасный ход, который похож на игру с огнем. А те, кто играют с огнем, погибнут от него. Мы настоятельно призываем соответствующие страны придерживаться политики "одного Китая", надлежащим образом решать вопросы, связанные с Тайванем, а также прекратить вмешательство во внутренние дела Пекина", – написал Сяомин в Twitter.
Он также добавил, что любой, кто попытается воспрепятствовать воссоединению Китая, столкнется с "великой стальной стеной", выкованной руками более 1,4 миллиарда жителей страны.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавней поездки спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси – она стала самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим на острове за последние 25 лет.
Посещение острова Нэнси Пелоси стало толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Китайская армия проводит учения у берегов Тайваня, кроме того, Пекин ввел санкции против самой Пелоси, ее родственников и двух тайваньских фондов, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия визита Пелоси китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.
Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.