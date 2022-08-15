https://sputnik-georgia.ru/20220815/kogda-budet-pik-covid-19-gruzinskiy-vrach-sdelal-zayavlenie--269459218.html
Когда будет пик COVID-19? Грузинский врач сделал заявление
Когда будет пик COVID-19? Грузинский врач сделал заявление
Врач рассказал о возможном сценарии развития коронавируса на ближайшие месяцы 15.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-15T18:41+0400
2022-08-15T18:41+0400
2022-08-15T18:41+0400
коронавирус covid-19
грузия
общество
новости
иване чхаидзе
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Пик новых случаев заболевания коронавирусом может начаться уже на этой или со следующей недели, заявил руководитель Нацтехнической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.По его словам, увеличение случаев коронавируса началось с конца июня, и ожидаемо, что сейчас страна войдет в пик, а с конца августа-начала сентября случаи начнут уменьшаться. Но другая часть эпидемиологов не исключает серьезной вспышки инфекции в октябре.Как отметил врач, в течение последних трех недель темп выявления новых случаев COVID-19 сокращен, но, по сравнению с весной, цифра остается высокой.Чхаидзе также добавил, что Всемирная организация здравоохранения рассматривает возможным периодом увеличения случаев коронавируса октябрь-ноябрь. Это обусловлено тем, что к тому периоду коллективный иммунитет будет снижен, отмечает медик."В сентябре не должно быть увеличения случаев. Впереди у нас осень и зима, когда прогнозируем рост новых случаев", - подчеркнул Чхаидзе.Еще в июне в неделю регистрировали 500-600 новых случаев, а на прошлой неделе выявили 12 729. При этом, несмотря на рост случаев COVID-19, нагрузка на клиники не возросла, потому что новые подтипы "омикрона" протекают довольно легко и большая часть граждан обходится без госпитальной помощи.Увеличение случаев заболевания специалисты связывают с появлением новых подтипов штамма "омикрон" – В.А.4 и В.А.5. По утверждению эпидемиологов, у каждого второго инфицированного коронавирусом человека именно В.А.4 и В.А.5.По мнению эпидемиологов, страна войдет в очередную фазу распространения вируса в октябре.По последним данным, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 710 749 случаев инфицирования, 16 877 скончались. На данный момент в стране показатель положительно увеличился до 16,82.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года, а первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский и индийский штаммы коронавируса.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, иване чхаидзе
Когда будет пик COVID-19? Грузинский врач сделал заявление
Врач рассказал о возможном сценарии развития коронавируса на ближайшие месяцы
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Пик новых случаев заболевания коронавирусом может начаться уже на этой или со следующей недели, заявил руководитель Нацтехнической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.
По его словам, увеличение случаев коронавируса началось с конца июня, и ожидаемо, что сейчас страна войдет в пик, а с конца августа-начала сентября случаи начнут уменьшаться. Но другая часть эпидемиологов не исключает серьезной вспышки инфекции в октябре.
"Если учесть статистику стран Европы, то эту волну можно оценить как седьмую. Она длится два месяца. Если считать, что увеличение случаев началось в конце июня, ожидаемо, что в конце августа случаи уменьшатся. Думаем, что на текущей и будущей неделе будет пик", - сказал Чхаидзе в пресс-центре "Мтавари".
Как отметил врач, в течение последних трех недель темп выявления новых случаев COVID-19 сокращен, но, по сравнению с весной, цифра остается высокой.
Чхаидзе также добавил, что Всемирная организация здравоохранения рассматривает возможным периодом увеличения случаев коронавируса октябрь-ноябрь. Это обусловлено тем, что к тому периоду коллективный иммунитет будет снижен, отмечает медик.
"В сентябре не должно быть увеличения случаев. Впереди у нас осень и зима, когда прогнозируем рост новых случаев", - подчеркнул Чхаидзе.
Еще в июне в неделю регистрировали 500-600 новых случаев, а на прошлой неделе выявили 12 729. При этом, несмотря на рост случаев COVID-19, нагрузка на клиники не возросла, потому что новые подтипы "омикрона" протекают довольно легко и большая часть граждан обходится без госпитальной помощи.
Увеличение случаев заболевания специалисты связывают с появлением новых подтипов штамма "омикрон" – В.А.4 и В.А.5. По утверждению эпидемиологов, у каждого второго инфицированного коронавирусом человека именно В.А.4 и В.А.5.
По мнению эпидемиологов, страна войдет в очередную фазу распространения вируса в октябре.
По последним данным, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 710 749 случаев инфицирования, 16 877 скончались. На данный момент в стране показатель положительно увеличился до 16,82.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года, а первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский и индийский штаммы коронавируса.