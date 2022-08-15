https://sputnik-georgia.ru/20220815/kogda-budet-pik-covid-19-gruzinskiy-vrach-sdelal-zayavlenie--269459218.html

Когда будет пик COVID-19? Грузинский врач сделал заявление

Когда будет пик COVID-19? Грузинский врач сделал заявление

Врач рассказал о возможном сценарии развития коронавируса на ближайшие месяцы 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T18:41+0400

2022-08-15T18:41+0400

2022-08-15T18:41+0400

коронавирус covid-19

грузия

общество

новости

иване чхаидзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/04/269204410_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_fc24aba45bed667f0b1855b805a10d2c.jpg

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Пик новых случаев заболевания коронавирусом может начаться уже на этой или со следующей недели, заявил руководитель Нацтехнической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.По его словам, увеличение случаев коронавируса началось с конца июня, и ожидаемо, что сейчас страна войдет в пик, а с конца августа-начала сентября случаи начнут уменьшаться. Но другая часть эпидемиологов не исключает серьезной вспышки инфекции в октябре.Как отметил врач, в течение последних трех недель темп выявления новых случаев COVID-19 сокращен, но, по сравнению с весной, цифра остается высокой.Чхаидзе также добавил, что Всемирная организация здравоохранения рассматривает возможным периодом увеличения случаев коронавируса октябрь-ноябрь. Это обусловлено тем, что к тому периоду коллективный иммунитет будет снижен, отмечает медик."В сентябре не должно быть увеличения случаев. Впереди у нас осень и зима, когда прогнозируем рост новых случаев", - подчеркнул Чхаидзе.Еще в июне в неделю регистрировали 500-600 новых случаев, а на прошлой неделе выявили 12 729. При этом, несмотря на рост случаев COVID-19, нагрузка на клиники не возросла, потому что новые подтипы "омикрона" протекают довольно легко и большая часть граждан обходится без госпитальной помощи.Увеличение случаев заболевания специалисты связывают с появлением новых подтипов штамма "омикрон" – В.А.4 и В.А.5. По утверждению эпидемиологов, у каждого второго инфицированного коронавирусом человека именно В.А.4 и В.А.5.По мнению эпидемиологов, страна войдет в очередную фазу распространения вируса в октябре.По последним данным, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 710 749 случаев инфицирования, 16 877 скончались. На данный момент в стране показатель положительно увеличился до 16,82.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года, а первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский и индийский штаммы коронавируса.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, иване чхаидзе