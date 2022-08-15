https://sputnik-georgia.ru/20220815/kollektsioner-rasskazal-zachem-khochet-obmenyat-estonskiy-orden-na-tank---video-269466831.html

Коллекционер рассказал, зачем хочет обменять эстонский орден на танк - видео

Коллекционер рассказал, зачем хочет обменять эстонский орден на танк - видео

Коллекционер Дмитрий Хмелев направил мэрии Нарвы предложение об обмене находящейся в его коллекции высшей военной награды Эстонии на готовящийся к сносу танк... 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T18:56+0400

2022-08-15T18:56+0400

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В ответ на предложение коллекционера представители города заявили, что не планируют вывозить танк из Нарвы. Причина возможного отказа кроется как минимум в незнании чиновниками Нарвы истории своей страны, рассказал Хмелев в интервью "Sputnik на русском". Что для Эстонии значит "Крест Свободы"? Почему Прибалтика борется с советскими памятниками? Обо всем этом смотрите в интервью Хмелева.

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