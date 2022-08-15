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Коллекционер рассказал, зачем хочет обменять эстонский орден на танк - видео
Коллекционер рассказал, зачем хочет обменять эстонский орден на танк - видео
Коллекционер Дмитрий Хмелев направил мэрии Нарвы предложение об обмене находящейся в его коллекции высшей военной награды Эстонии на готовящийся к сносу танк... 15.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-15T18:56+0400
2022-08-15T18:56+0400
2022-08-15T18:56+0400
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В ответ на предложение коллекционера представители города заявили, что не планируют вывозить танк из Нарвы. Причина возможного отказа кроется как минимум в незнании чиновниками Нарвы истории своей страны, рассказал Хмелев в интервью "Sputnik на русском". Что для Эстонии значит "Крест Свободы"? Почему Прибалтика борется с советскими памятниками? Обо всем этом смотрите в интервью Хмелева.
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видео, мультимедиа, эстония, экспертное мнение, видео
Коллекционер рассказал, зачем хочет обменять эстонский орден на танк - видео
Коллекционер Дмитрий Хмелев направил мэрии Нарвы предложение об обмене находящейся в его коллекции высшей военной награды Эстонии на готовящийся к сносу танк Т-34
В ответ на предложение коллекционера представители города заявили, что не планируют вывозить танк из Нарвы. Причина возможного отказа кроется как минимум в незнании чиновниками Нарвы истории своей страны, рассказал Хмелев в интервью "Sputnik на русском
". Что для Эстонии значит "Крест Свободы"? Почему Прибалтика борется с советскими памятниками? Обо всем этом смотрите в интервью Хмелева.