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Конго-крымская лихорадка: источники инфекции и симптомы

Конго-крымская лихорадка: источники инфекции и симптомы

В Грузии с каждым днем увеличиваются случаи инфицирования Конго-крымской лихорадкой 15.08.2022, Sputnik Грузия

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В неделю фиксируют минимум шесть новых случаев заражения, а таких возрастающих показателей, по словам медиков, не было за последние 15 лет. При этом, большая часть пациентов нуждается в лечении в реанимационном отделении.В случае обнаружения признаков инфицирования Конго-крымской лихорадкой врачи рекомендуют сразу же обращаться в больницу, поскольку самолечение увеличивает риск летального исхода. В Грузии есть протокол лечения данной инфекции с использованием антивирусных средств.В Грузии Конго-крымское заболевание впервые зафиксировали в 2009 году. Каждый год в стране выявляли от одного до 15 случаев инфицирования. В этом году в Грузии зафиксировали 44 пациентов, из них трое скончались.С 2009 года по сей день в Грузии всего зафиксировали 164 случая Конго-крымской лихорадки, 21 пациент скончался.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете об источниках инфекции и симптомах

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