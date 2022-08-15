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Конго-крымская лихорадка: источники инфекции и симптомы
Конго-крымская лихорадка: источники инфекции и симптомы
В Грузии с каждым днем увеличиваются случаи инфицирования Конго-крымской лихорадкой 15.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-15T20:34+0400
2022-08-15T20:34+0400
2022-08-15T20:38+0400
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инфографика
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В неделю фиксируют минимум шесть новых случаев заражения, а таких возрастающих показателей, по словам медиков, не было за последние 15 лет. При этом, большая часть пациентов нуждается в лечении в реанимационном отделении.В случае обнаружения признаков инфицирования Конго-крымской лихорадкой врачи рекомендуют сразу же обращаться в больницу, поскольку самолечение увеличивает риск летального исхода. В Грузии есть протокол лечения данной инфекции с использованием антивирусных средств.В Грузии Конго-крымское заболевание впервые зафиксировали в 2009 году. Каждый год в стране выявляли от одного до 15 случаев инфицирования. В этом году в Грузии зафиксировали 44 пациентов, из них трое скончались.С 2009 года по сей день в Грузии всего зафиксировали 164 случая Конго-крымской лихорадки, 21 пациент скончался.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете об источниках инфекции и симптомах
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грузия, общество, здравоохранение, инфографика, инфографика
Конго-крымская лихорадка: источники инфекции и симптомы
20:34 15.08.2022 (обновлено: 20:38 15.08.2022)
В Грузии с каждым днем увеличиваются случаи инфицирования Конго-крымской лихорадкой
В неделю фиксируют минимум шесть новых случаев заражения, а таких возрастающих показателей, по словам медиков, не было за последние 15 лет. При этом, большая часть пациентов нуждается в лечении в реанимационном отделении.
В случае обнаружения признаков инфицирования Конго-крымской лихорадкой врачи рекомендуют сразу же обращаться в больницу, поскольку самолечение увеличивает риск летального исхода. В Грузии есть протокол лечения данной инфекции с использованием антивирусных средств.
В Грузии Конго-крымское заболевание впервые зафиксировали в 2009 году. Каждый год в стране выявляли от одного до 15 случаев инфицирования. В этом году в Грузии зафиксировали 44 пациентов, из них трое скончались.
С 2009 года по сей день в Грузии всего зафиксировали 164 случая Конго-крымской лихорадки, 21 пациент скончался.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете об источниках инфекции и симптомах