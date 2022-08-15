https://sputnik-georgia.ru/20220815/meriya-tbilisi-uprostila-dostup-k-onlayn-servisam-269394359.html
Мэрия Тбилиси упростила доступ к онлайн-сервисам
Мэрия Тбилиси упростила доступ к онлайн-сервисам
Изменение не коснется электронных систем Агентства управления имуществом и Службы архитектуры 15.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-15T07:31+0400
2022-08-15T07:31+0400
2022-08-15T07:31+0400
грузия
общество
новости
государственные сервисы
мэрия тбилиси
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23036/63/230366399_0:0:1498:844_1920x0_80_0_0_e2823d081ce36b3ec1214c2abb179fe1.jpg
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. С 15 августа жители столицы могут не регистрироваться по отдельности на разные онлайн-сервисы мэрии Тбилиси, а получить необходимое обслуживание с помощью одного логина и пароля, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.С 15 августа гражданам удастся только один раз зайти в систему обновить информацию.После обновления информации граждане смогут пользоваться следующими системами: паркинг Тбилиси, такси Тбилиси, портал онлайн-заявлений и так далее.На данный момент изменение не коснется электронных систем Агентства управления имуществом и Службы архитектуры. Граждане смогут осуществить эти процедуры во время авторизации в любой электронной системе мэрии, не выходя из дома с помощью компьютера и телефона.В случае необходимости технической поддержки желающие могут обратиться к сервис-центрам мэрии или же позвонить на горячую линию Агентства развития муниципальных сервисов – 1399.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23036/63/230366399_165:0:1498:1000_1920x0_80_0_0_c846e6dd8b6959612851d58a50daa57b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, государственные сервисы, мэрия тбилиси, тбилиси
Мэрия Тбилиси упростила доступ к онлайн-сервисам
Изменение не коснется электронных систем Агентства управления имуществом и Службы архитектуры
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. С 15 августа жители столицы могут не регистрироваться по отдельности на разные онлайн-сервисы мэрии Тбилиси, а получить необходимое обслуживание с помощью одного логина и пароля, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
С 15 августа гражданам удастся только один раз зайти в систему обновить информацию.
"Напомним, что с целью упрощения пользования муниципальными электронными системами Тбилиси, запланировано объединение потребителей разных онлайн-приложений в одного потребителя (один потребитель и один пароль), что упростит работу граждан в электронных системах", – говорится в заявлении.
После обновления информации граждане смогут пользоваться следующими системами: паркинг Тбилиси, такси Тбилиси, портал онлайн-заявлений и так далее.
На данный момент изменение не коснется электронных систем Агентства управления имуществом и Службы архитектуры. Граждане смогут осуществить эти процедуры во время авторизации в любой электронной системе мэрии, не выходя из дома с помощью компьютера и телефона.
В случае необходимости технической поддержки желающие могут обратиться к сервис-центрам мэрии или же позвонить на горячую линию Агентства развития муниципальных сервисов – 1399.