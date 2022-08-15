https://sputnik-georgia.ru/20220815/meriya-tbilisi-uprostila-dostup-k-onlayn-servisam-269394359.html

Мэрия Тбилиси упростила доступ к онлайн-сервисам

Мэрия Тбилиси упростила доступ к онлайн-сервисам

Изменение не коснется электронных систем Агентства управления имуществом и Службы архитектуры 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T07:31+0400

2022-08-15T07:31+0400

2022-08-15T07:31+0400

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. С 15 августа жители столицы могут не регистрироваться по отдельности на разные онлайн-сервисы мэрии Тбилиси, а получить необходимое обслуживание с помощью одного логина и пароля, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.С 15 августа гражданам удастся только один раз зайти в систему обновить информацию.После обновления информации граждане смогут пользоваться следующими системами: паркинг Тбилиси, такси Тбилиси, портал онлайн-заявлений и так далее.На данный момент изменение не коснется электронных систем Агентства управления имуществом и Службы архитектуры. Граждане смогут осуществить эти процедуры во время авторизации в любой электронной системе мэрии, не выходя из дома с помощью компьютера и телефона.В случае необходимости технической поддержки желающие могут обратиться к сервис-центрам мэрии или же позвонить на горячую линию Агентства развития муниципальных сервисов – 1399.

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грузия, общество, новости, государственные сервисы, мэрия тбилиси, тбилиси