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На юге Грузии произошло землетрясение
На юге Грузии произошло землетрясение
Эпицентр землетрясения магнитудой 3,2 располагался в 175 километрах от Тбилиси 15.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-15T20:32+0400
2022-08-15T20:32+0400
2022-08-15T20:53+0400
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло вблизи от районного центра Адигени (регион Самцхе-Джавахети), в 175 километрах от Тбилиси, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Подземные толчки были зафиксированы в 18:52 по местному времени. Эпицентр находился на глубине десяти километров.Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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грузия, новости, происшествия, землетрясения в грузии
На юге Грузии произошло землетрясение
20:32 15.08.2022 (обновлено: 20:53 15.08.2022)
Эпицентр землетрясения магнитудой 3,2 располагался в 175 километрах от Тбилиси
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,2 произошло вблизи от районного центра Адигени (регион Самцхе-Джавахети), в 175 километрах от Тбилиси, сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 18:52 по местному времени. Эпицентр находился на глубине десяти километров.
Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.