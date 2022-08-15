https://sputnik-georgia.ru/20220815/na-yuge-gruzii-proizoshlo-zemletryasenie-269470066.html

На юге Грузии произошло землетрясение

На юге Грузии произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения магнитудой 3,2 располагался в 175 километрах от Тбилиси 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T20:32+0400

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло вблизи от районного центра Адигени (регион Самцхе-Джавахети), в 175 километрах от Тбилиси, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Подземные толчки были зафиксированы в 18:52 по местному времени. Эпицентр находился на глубине десяти километров.Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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