https://sputnik-georgia.ru/20220815/na-zapade-gruzii-ischut-64-letnego-muzhchinu-269451126.html

На западе Грузии ищут 64-летнего мужчину

На западе Грузии ищут 64-летнего мужчину

По информации членов семьи, у пропавшего психические проблемы 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T13:58+0400

2022-08-15T13:58+0400

2022-08-15T13:58+0400

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. В городе Хони (регион Имерети, Западная Грузия) ищут 64-летнего мужчину Авто Джалагония, сообщает телекомпания "Рустави 2".По информации членов семьи, у пропавшего психические проблемы здоровья.Джалагония вышел из дома три дня назад. В последний раз его видели в Хонском районе у села Матходжи. Он был одет в джинсы и черную майку.В случае появления информации семья просит связаться по номеру: 555 54 02 78.

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западная грузия, происшествия, грузия, новости, общество