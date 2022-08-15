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На западе Грузии ищут 64-летнего мужчину
На западе Грузии ищут 64-летнего мужчину
По информации членов семьи, у пропавшего психические проблемы 15.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-15T13:58+0400
2022-08-15T13:58+0400
2022-08-15T13:58+0400
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. В городе Хони (регион Имерети, Западная Грузия) ищут 64-летнего мужчину Авто Джалагония, сообщает телекомпания "Рустави 2".По информации членов семьи, у пропавшего психические проблемы здоровья.Джалагония вышел из дома три дня назад. В последний раз его видели в Хонском районе у села Матходжи. Он был одет в джинсы и черную майку.В случае появления информации семья просит связаться по номеру: 555 54 02 78.
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западная грузия, происшествия, грузия, новости, общество
На западе Грузии ищут 64-летнего мужчину
По информации членов семьи, у пропавшего психические проблемы
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik.
В городе Хони (регион Имерети, Западная Грузия) ищут 64-летнего мужчину Авто Джалагония, сообщает телекомпания "Рустави 2
".
По информации членов семьи, у пропавшего психические проблемы здоровья.
Джалагония вышел из дома три дня назад. В последний раз его видели в Хонском районе у села Матходжи. Он был одет в джинсы и черную майку.
В случае появления информации семья просит связаться по номеру: 555 54 02 78.