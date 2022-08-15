https://sputnik-georgia.ru/20220815/narushiteley-pravil-zonalno-pochasovoy-parkovki-v-tbilisi-poka-ne-budut-shtrafovat-269450745.html

Нарушителей правил зонально-почасовой парковки в Тбилиси пока не будут штрафовать

Нарушителей правил зонально-почасовой парковки в Тбилиси пока не будут штрафовать

Для того, чтобы воспользоваться новшеством, с 15 августа достаточно один раз войти в систему и обновить данные 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T13:14+0400

2022-08-15T13:14+0400

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ТБИЛИСИ, 15 авг – Sputnik. Нарушителей правил зонально-почасовой парковки в Тбилиси не будут штрафовать до тех пор, пока мэрия не приведет в порядок свои электронные системы, говорится в сообщении городского правительства. Мэрия решила упростить пользование своими электронными аппликациями – паркинг, такси, портал заявлений и так далее. Отныне у пользователей будет один логин и один пароль для электронных систем мэрии. Для того, чтобы воспользоваться новшеством, с 15 августа достаточно один раз войти в систему и обновить данные. "Из-за реформы фиксируются технические неполадки, во время которых будет действовать льготный период, и пользователи системы зонально-почасовой парковки не будут штрафоваться до полного приведения в порядок электронных систем", – сказано в сообщении.В случае возникновения необходимости в получении технической помощи нужно обращаться в сервис-центры муниципалитета или звонить на "горячую линию" агентства развития муниципальных сервисов – 1399.Проект зонально-почасовой парковки запустили в Тбилиси в 2019 году. Такие парковочные зоны действуют уже во всех районах города.

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грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси