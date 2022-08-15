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Несколько сотен семей вынужденных переселенцев получат квартиры в Грузии
Несколько сотен семей вынужденных переселенцев получат квартиры в Грузии
Важно, чтобы у переселенцев были достойные условия жизни как в Тбилиси, так и других городах, заявил премьер 15.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-15T16:01+0400
2022-08-15T16:01+0400
2022-08-15T16:01+0400
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Правительство Грузии передаст в собственность квартиры еще 850 семьям вынужденных переселенцев в Тбилиси и регионах, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.На сегодняшний день в Грузии проживают более 283,2 тысячи (более 90,1 тысячи семей) вынужденных переселенцев из Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), которые с начала 1990-х годов не контролируются властями Грузии.По словам премьера, важно, чтобы у переселенцев были достойные условия жизни как в Тбилиси, так и других городах.Гарибашвили напомнил, что глава Минздрава Зураб Азарашвили работает со строительными компаниями по поводу новой инициативы "строительства в рассрочку". Согласно масштабной программе, правительство выступит гарантом перед банками для компаний, строящих для государства, а после в течение трех-пяти лет вернет им эти деньги."Совсем скоро будут объявлены и завершены аукционы, и мы начнем строить тысячи квартир для вынужденных переселенцев", – сказал Гарибашвили.В Грузии существует четыре вида обеспечения вынужденно перемещенных лиц жильем – государство приобретает квартиры для переселенцев, строит для них многоквартирные дома. Если переселенцы занимают жилплощадь, которая числится на балансе местной или госвласти, то государство узаконивает для них жилье, а если переселенцы живут в зданиях, которые находятся в частной собственности, тогда государство выкупает их у собственников, чтобы передать переселенцам.
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вынужденные переселенцы, жилье для вынужденных переселенцев, грузия, новости, общество, зураб азарашвили, тбилиси, абхазия, цхинвальский регион, минздрав, ираклий гарибашвили
Несколько сотен семей вынужденных переселенцев получат квартиры в Грузии
Важно, чтобы у переселенцев были достойные условия жизни как в Тбилиси, так и других городах, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Правительство Грузии передаст в собственность квартиры еще 850 семьям вынужденных переселенцев в Тбилиси и регионах, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
На сегодняшний день в Грузии проживают более 283,2 тысячи (более 90,1 тысячи семей) вынужденных переселенцев из Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), которые с начала 1990-х годов не контролируются властями Грузии.
"Сегодня на заседании правительства мы утвердим проект постановления, согласно которому мы предоставим в собственность жилые квартиры, расположенные в Тбилиси, Зугдиди и Кутаиси, еще 850 семьям вынужденных переселенцев", – сказал премьер на заседании правительства.
По словам премьера, важно, чтобы у переселенцев были достойные условия жизни как в Тбилиси, так и других городах.
Гарибашвили напомнил, что глава Минздрава Зураб Азарашвили работает со строительными компаниями по поводу новой инициативы "строительства в рассрочку". Согласно масштабной программе, правительство выступит гарантом перед банками для компаний, строящих для государства, а после в течение трех-пяти лет вернет им эти деньги.
"Совсем скоро будут объявлены и завершены аукционы, и мы начнем строить тысячи квартир для вынужденных переселенцев", – сказал Гарибашвили.
В Грузии существует четыре вида обеспечения вынужденно перемещенных лиц жильем – государство приобретает квартиры для переселенцев, строит для них многоквартирные дома.
Если переселенцы занимают жилплощадь, которая числится на балансе местной или госвласти, то государство узаконивает для них жилье, а если переселенцы живут в зданиях, которые находятся в частной собственности, тогда государство выкупает их у собственников, чтобы передать переселенцам.