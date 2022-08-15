Опасное смешение. Как возник "русский вариант" коронавируса
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанкВ России разработан первый тест на выявление британского штамма COVID-19
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov/
Роспотребнадзор сообщил о шести случаях заражения россиян новым вариантом коронавируса
У него еще нет официального обозначения. Это гибрид штаммов "дельта" с "омикроном", выявленный пока лишь в России. Об особенностях "русского дельтакрона" читайте в материале автора РИА Новости Владислава Стрекопытова.
Рекомбинация вирусов
Гибридные, или, как говорят биологи, рекомбинантные вирусы образуются, когда в одну клетку-хозяина попадают одновременно два разных штамма патогена. При репликации вирусное потомство с большой долей вероятности получит гены обоих "родителей".
На молекулярном уровне это выглядит следующим образом. Фермент, синтезирующий РНК, копирует ее при репликации не целиком, а отдельными участками. При этом он склонен переключаться с одной матрицы на другую. Если в клетке сразу несколько близкородственных вирусных геномов, фермент может сбиться и сшить в единую цепочку кусочки разных РНК.
Возникновение рекомбинантных вариантов — естественное явление, весьма распространенное среди РНК-вирусов, к которым относится SARS-CoV-2. Некоторые ученые считают, что и сам он образовался в результате смешения нескольких зоонозных патогенов. Его нуклеокапсид — "тело" патогена, в котором находится свернутая РНК, — такой же, как у коронавирусов летучих мышей. А у рецептор-связывающего домена — части шипа, непосредственно взаимодействующего с рецептором ACE2 при проникновении в клетку человека, есть фрагменты, характерные для коронавирусов панголинов. Поэтому неудивительно, что перейдя на человека, SARS-CoV-2 продолжил меняться.
Из семейства "дельтакронов"
Рекомбинация — еще один, наряду с мутагенезом, механизм эволюции вирусов. Гибриды меняют патоген быстрее, чем постепенное накопление мутаций. Выявили уже десятки рекомбинантных вариантов SARS-CoV-2.
© AP Photo / Jerome DelayЭпидемия коронавируса - работа над изучением штамма омикрон в лаборатории
Эпидемия коронавируса - работа над изучением штамма омикрон в лаборатории
© AP Photo / Jerome Delay
О первом таком гибриде — "дельтакроне" — сообщил 8 января этого года профессор молекулярной вирусологии Университета Кипра Леонтиос Костриккис. По его словам, в 25 образцах биоматериала, взятых у 11 госпитализированных и 14 амбулаторных пациентов с COVID-19, обнаружили коронавирус с мутациями как дельта-, так и омикрон-штамма. Однако позднее эта информация не подтвердилась. Оказалось, что смешение — результат загрязнения проб.
Тем не менее о возможности гибридных форм коронавируса говорили с самого начала пандемии. Так, в феврале профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в интервью радио Sputnik отметил, что "омикрон", "дельта" и другие штаммы в одном месте — "это нехороший коктейль".
"Из них может что-то новое получиться, — сказал он. — Вероятность этого события тем выше, чем больше болеющих людей в популяции".
В начале июля вирусологи из Института гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге зафиксировали первый в России гибрид "омикрона" и "дельты". В отличие от кипрского, он вполне реален. В его генетической последовательности начало и конец — от "дельты", а середина и спайковый (шиповидный) белок — от "омикрона" BA.2.
© AFP 2022 / HANDOUTВид на зараженную коронавирусом клетку под микроскопом
Вид на зараженную коронавирусом клетку под микроскопом
© AFP 2022 / HANDOUT
Новый вариант тут же окрестили "русским дельтакроном". Исследователи полагают, что он действительно возник в России, так больше его пока нигде не обнаружили. Сейчас гибрид подтвержден в шести образцах, пять из которых поступили из Санкт-Петербурга и один — из Москвы.
Особенности "русского" вируса
Структура спайкового белка, от которого зависит проникновение в клетки, у "дельтакрона" практически такая же, как у BA.2. Поэтому специалисты предполагают, что он этот вариант больше похож на "омикрон". То есть высокотрансмиссивный, но не такой патогенным, как "дельта".
Действительно, все пациенты с "дельтакроном" перенесли болезнь в легкой форме. Госпитализация не потребовалась, а симптомы не отличались от обычного омикрон-штамма — боль в горле и голове, осиплость, сухой кашель, чихание, слабость, небольшая температура, расстройство пищеварения.
В то же время ученые не спешат с окончательными выводами. Все-таки есть у "дельтакрона" часть и от дельта-штамма — рекордсмена по тяжелым случаям.
Так или иначе, по мнению экспертов, гибрид вряд ли получит в России широкое распространение.
"Вариант относится к недоминирующим линиям COVID-19 и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве. Эпидситуация в этих городах аналогична ситуации в целом по стране и характеризуется активным распространением субвариантов COVID-19 BA.4/BA.5 с преобладанием BA.5 в штаммовом составе", — отмечается в официальном сообщении Роспотребнадзора.
Не пропустить момент
Рекомбинантные вирусы быстро размножаются и эффективнее обходят иммунную систему, но, как правило, менее жизнеспособны, чем исходные штаммы. Так же и при мутагенезе — чем больше мутаций, тем заразнее, но сама инфекция легче переносится, не успевает распространиться на нижние отделы дыхательной системы.
Есть у гибридных вариантов и скрытые опасности. Во-первых, инфицированные нередко продолжаю заражать окружающих, даже не зная, что они больны. Во-вторых, рекомбинанты успешнее уклоняются от антител, поэтому вакцины против них малоэффективны.
Но самая большая проблема в том, что есть риск появления "суперварианта". Если от обоих "родительских" штаммов гибрид унаследует худшие качества, то будет одновременно и заразнее, и более тяжелым. Поэтому биологи пристально следят за новыми смешанными формами.