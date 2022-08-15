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Опасное смешение. Как возник "русский вариант" коронавируса

Опасное смешение. Как возник "русский вариант" коронавируса

Роспотребнадзор сообщил о шести случаях заражения россиян новым вариантом коронавируса 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T10:58+0400

2022-08-15T10:58+0400

2022-08-15T10:58+0400

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У него еще нет официального обозначения. Это гибрид штаммов "дельта" с "омикроном", выявленный пока лишь в России. Об особенностях "русского дельтакрона" читайте в материале автора РИА Новости Владислава Стрекопытова.Рекомбинация вирусовГибридные, или, как говорят биологи, рекомбинантные вирусы образуются, когда в одну клетку-хозяина попадают одновременно два разных штамма патогена. При репликации вирусное потомство с большой долей вероятности получит гены обоих "родителей".Возникновение рекомбинантных вариантов — естественное явление, весьма распространенное среди РНК-вирусов, к которым относится SARS-CoV-2. Некоторые ученые считают, что и сам он образовался в результате смешения нескольких зоонозных патогенов. Его нуклеокапсид — "тело" патогена, в котором находится свернутая РНК, — такой же, как у коронавирусов летучих мышей. А у рецептор-связывающего домена — части шипа, непосредственно взаимодействующего с рецептором ACE2 при проникновении в клетку человека, есть фрагменты, характерные для коронавирусов панголинов. Поэтому неудивительно, что перейдя на человека, SARS-CoV-2 продолжил меняться.Из семейства "дельтакронов"Рекомбинация — еще один, наряду с мутагенезом, механизм эволюции вирусов. Гибриды меняют патоген быстрее, чем постепенное накопление мутаций. Выявили уже десятки рекомбинантных вариантов SARS-CoV-2.О первом таком гибриде — "дельтакроне" — сообщил 8 января этого года профессор молекулярной вирусологии Университета Кипра Леонтиос Костриккис. По его словам, в 25 образцах биоматериала, взятых у 11 госпитализированных и 14 амбулаторных пациентов с COVID-19, обнаружили коронавирус с мутациями как дельта-, так и омикрон-штамма. Однако позднее эта информация не подтвердилась. Оказалось, что смешение — результат загрязнения проб."Из них может что-то новое получиться, — сказал он. — Вероятность этого события тем выше, чем больше болеющих людей в популяции".В начале июля вирусологи из Института гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге зафиксировали первый в России гибрид "омикрона" и "дельты". В отличие от кипрского, он вполне реален. В его генетической последовательности начало и конец — от "дельты", а середина и спайковый (шиповидный) белок — от "омикрона" BA.2.Новый вариант тут же окрестили "русским дельтакроном". Исследователи полагают, что он действительно возник в России, так больше его пока нигде не обнаружили. Сейчас гибрид подтвержден в шести образцах, пять из которых поступили из Санкт-Петербурга и один — из Москвы.Особенности "русского" вирусаСтруктура спайкового белка, от которого зависит проникновение в клетки, у "дельтакрона" практически такая же, как у BA.2. Поэтому специалисты предполагают, что он этот вариант больше похож на "омикрон". То есть высокотрансмиссивный, но не такой патогенным, как "дельта".Действительно, все пациенты с "дельтакроном" перенесли болезнь в легкой форме. Госпитализация не потребовалась, а симптомы не отличались от обычного омикрон-штамма — боль в горле и голове, осиплость, сухой кашель, чихание, слабость, небольшая температура, расстройство пищеварения.В то же время ученые не спешат с окончательными выводами. Все-таки есть у "дельтакрона" часть и от дельта-штамма — рекордсмена по тяжелым случаям.Так или иначе, по мнению экспертов, гибрид вряд ли получит в России широкое распространение."Вариант относится к недоминирующим линиям COVID-19 и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве. Эпидситуация в этих городах аналогична ситуации в целом по стране и характеризуется активным распространением субвариантов COVID-19 BA.4/BA.5 с преобладанием BA.5 в штаммовом составе", — отмечается в официальном сообщении Роспотребнадзора.Не пропустить моментРекомбинантные вирусы быстро размножаются и эффективнее обходят иммунную систему, но, как правило, менее жизнеспособны, чем исходные штаммы. Так же и при мутагенезе — чем больше мутаций, тем заразнее, но сама инфекция легче переносится, не успевает распространиться на нижние отделы дыхательной системы.Но самая большая проблема в том, что есть риск появления "суперварианта". Если от обоих "родительских" штаммов гибрид унаследует худшие качества, то будет одновременно и заразнее, и более тяжелым. Поэтому биологи пристально следят за новыми смешанными формами.

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