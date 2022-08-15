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Осторожно! Служба управления ЧС Грузии предупреждает граждан
Осторожно! Служба управления ЧС Грузии предупреждает граждан
До 19 августа синоптики прогнозируют в стране сильную жару 15.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-15T16:23+0400
2022-08-15T16:23+0400
жара
лесной пожар
грузия
новости
погода
агентство по управлению чрезвычайными ситуациями "112" мвд
центр "112"
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Служба управления чрезвычайными ситуациями Грузии в связи с ожидаемой высокой температурой воздуха и жарой предупреждает граждан и призывает к осторожности, говорится в заявлении ведомства.До 19 августа синоптики прогнозируют в стране сильную жару. Температура воздуха достигнет 37-39 градусов тепла. В спасательной службе предупреждают, что вместе с высокой температурой ожидается и сильный ветер, что способствует возникновению лесных пожаров.В службе также призывают не бросать мусор на улице, поскольку бытовые отходы могут воспламениться. В случае задымления или возникновения огня служба просит связаться по горячей линии – 112.
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жара, лесной пожар, грузия, новости, погода, агентство по управлению чрезвычайными ситуациями "112" мвд, центр "112"

Осторожно! Служба управления ЧС Грузии предупреждает граждан

16:23 15.08.2022
© Sputnik / Olga KiknavelidzeЦентр службы спасения 112 в городе Рустави
Центр службы спасения 112 в городе Рустави - Sputnik Грузия, 1920, 15.08.2022
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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До 19 августа синоптики прогнозируют в стране сильную жару
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Служба управления чрезвычайными ситуациями Грузии в связи с ожидаемой высокой температурой воздуха и жарой предупреждает граждан и призывает к осторожности, говорится в заявлении ведомства.
До 19 августа синоптики прогнозируют в стране сильную жару. Температура воздуха достигнет 37-39 градусов тепла. В спасательной службе предупреждают, что вместе с высокой температурой ожидается и сильный ветер, что способствует возникновению лесных пожаров.

"Для того, чтобы избежать возможных осложнений, Служба управления чрезвычайными ситуациями призывает вас проявить высокую гражданскую ответственность, не разжигать огонь на сельскохозяйственных угодьях, рядом с лесом или полем и не оставлять очаги огня без внимания", - говорится в заявлении.

В службе также призывают не бросать мусор на улице, поскольку бытовые отходы могут воспламениться. В случае задымления или возникновения огня служба просит связаться по горячей линии – 112.
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