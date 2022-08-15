https://sputnik-georgia.ru/20220815/ostorozhno-sluzhba-upravleniya-chs-gruzii-preduprezhdaet-grazhdan--269456588.html
Осторожно! Служба управления ЧС Грузии предупреждает граждан
Осторожно! Служба управления ЧС Грузии предупреждает граждан
До 19 августа синоптики прогнозируют в стране сильную жару 15.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-15T16:23+0400
2022-08-15T16:23+0400
2022-08-15T16:23+0400
жара
лесной пожар
грузия
новости
погода
агентство по управлению чрезвычайными ситуациями "112" мвд
центр "112"
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Служба управления чрезвычайными ситуациями Грузии в связи с ожидаемой высокой температурой воздуха и жарой предупреждает граждан и призывает к осторожности, говорится в заявлении ведомства.До 19 августа синоптики прогнозируют в стране сильную жару. Температура воздуха достигнет 37-39 градусов тепла. В спасательной службе предупреждают, что вместе с высокой температурой ожидается и сильный ветер, что способствует возникновению лесных пожаров.В службе также призывают не бросать мусор на улице, поскольку бытовые отходы могут воспламениться. В случае задымления или возникновения огня служба просит связаться по горячей линии – 112.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
жара, лесной пожар, грузия, новости, погода, агентство по управлению чрезвычайными ситуациями "112" мвд, центр "112"
Осторожно! Служба управления ЧС Грузии предупреждает граждан
До 19 августа синоптики прогнозируют в стране сильную жару
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Служба управления чрезвычайными ситуациями Грузии в связи с ожидаемой высокой температурой воздуха и жарой предупреждает граждан и призывает к осторожности, говорится в заявлении ведомства.
До 19 августа синоптики прогнозируют в стране сильную жару. Температура воздуха достигнет 37-39 градусов тепла. В спасательной службе предупреждают, что вместе с высокой температурой ожидается и сильный ветер, что способствует возникновению лесных пожаров.
"Для того, чтобы избежать возможных осложнений, Служба управления чрезвычайными ситуациями призывает вас проявить высокую гражданскую ответственность, не разжигать огонь на сельскохозяйственных угодьях, рядом с лесом или полем и не оставлять очаги огня без внимания", - говорится в заявлении.
В службе также призывают не бросать мусор на улице, поскольку бытовые отходы могут воспламениться. В случае задымления или возникновения огня служба просит связаться по горячей линии – 112.