https://sputnik-georgia.ru/20220815/ostorozhno-sluzhba-upravleniya-chs-gruzii-preduprezhdaet-grazhdan--269456588.html

Осторожно! Служба управления ЧС Грузии предупреждает граждан

Осторожно! Служба управления ЧС Грузии предупреждает граждан

До 19 августа синоптики прогнозируют в стране сильную жару 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T16:23+0400

2022-08-15T16:23+0400

2022-08-15T16:23+0400

жара

лесной пожар

грузия

новости

погода

агентство по управлению чрезвычайными ситуациями "112" мвд

центр "112"

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Служба управления чрезвычайными ситуациями Грузии в связи с ожидаемой высокой температурой воздуха и жарой предупреждает граждан и призывает к осторожности, говорится в заявлении ведомства.До 19 августа синоптики прогнозируют в стране сильную жару. Температура воздуха достигнет 37-39 градусов тепла. В спасательной службе предупреждают, что вместе с высокой температурой ожидается и сильный ветер, что способствует возникновению лесных пожаров.В службе также призывают не бросать мусор на улице, поскольку бытовые отходы могут воспламениться. В случае задымления или возникновения огня служба просит связаться по горячей линии – 112.

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жара, лесной пожар, грузия, новости, погода, агентство по управлению чрезвычайными ситуациями "112" мвд, центр "112"