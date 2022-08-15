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Преступность в Грузии: новая статистика

Преступность в Грузии: новая статистика

За полгода в стране было зафиксировано около 28,3 тысячи преступлений 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 авг – Sputnik. Количество преступлений в Грузии в период с 1 января по 1 июля 2022 года сократилось на 3,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, сообщается на сайте МВД Грузии.По данным ведомства, за полгода в стране было зафиксировано около 28,3 тысячи преступлений, из них раскрыто 56%.Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысячи преступлений. Пик преступности приходится на летний период.В июне в стране было зафиксировано 5,2 тысячи преступлений, из которых уже раскрыта половина.Топ-5 преступленийСамым распространенным преступлением в Грузии остается воровство – за шесть месяцев было зарегистрировано около 8,8 тысячи фактов, из которых раскрыто 52,6%.На второе место за полгода вышли преступления, связанные с наркотиками. Всего за этот период было зафиксировано около 2,3 тысячи таких преступлений, из которых раскрыто 90,2%.На третьем месте – угроза. Всего за отчетный период было зафиксировано 1,8 тысячи подобных фактов. Раскрыть удалось 86,9%Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:Кроме того, по данным МВД Грузии, за шесть месяцев в стране было зарегистрировано 42 убийства, из которых 11 – с особой жестокостью, 151 случай нанесения вреда здоровью, 73 случая изнасилования и 4 случая торговли людьми.Скольких наказали?В январе-июне 2022 года за совершение различных преступлений к уголовной ответственности привлекли 12 246 человек, из которых 793 отбывали условный срок. При этом 3 939 задержанных привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.Пострадавшими в период с 1 января по 1 июля 2022 года от различных преступлений признали 9 404 человека.

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