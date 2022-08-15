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Пропавшего восемь дней назад молодого мужчину нашли мертвым
Пропавшего восемь дней назад молодого мужчину нашли мертвым
При каких обстоятельствах скончался молодой человек, пока не известно 15.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-15T10:21+0400
2022-08-15T10:21+0400
2022-08-15T10:26+0400
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Найден мертвым 27-летний парень, который пропал восемь дней назад в Каспи (регион Шида Картли), сообщает телекомпания "Рустави 2".По распространившейся информации, молодой человек пропал в селе Гоми, а его тело нашли в реке Кура.В поисках Беки Ревазишвили принимали участие правоохранители и кинологи. Он вышел из дома 6 августа и не вернулся. При каких обстоятельствах умер молодой человек, пока не известно.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, общество
Пропавшего восемь дней назад молодого мужчину нашли мертвым
10:21 15.08.2022 (обновлено: 10:26 15.08.2022)
При каких обстоятельствах скончался молодой человек, пока не известно
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Найден мертвым 27-летний парень, который пропал восемь дней назад в Каспи (регион Шида Картли), сообщает телекомпания "Рустави 2".
По распространившейся информации, молодой человек пропал в селе Гоми, а его тело нашли в реке Кура.
В поисках Беки Ревазишвили принимали участие правоохранители и кинологи. Он вышел из дома 6 августа и не вернулся. При каких обстоятельствах умер молодой человек, пока не известно.