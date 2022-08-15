https://sputnik-georgia.ru/20220815/propavshego-vosem-dney-nazad-molodogo-muzhchinu-nashli-mertvym-269441343.html

Пропавшего восемь дней назад молодого мужчину нашли мертвым

Пропавшего восемь дней назад молодого мужчину нашли мертвым

При каких обстоятельствах скончался молодой человек, пока не известно 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T10:21+0400

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Найден мертвым 27-летний парень, который пропал восемь дней назад в Каспи (регион Шида Картли), сообщает телекомпания "Рустави 2".По распространившейся информации, молодой человек пропал в селе Гоми, а его тело нашли в реке Кура.В поисках Беки Ревазишвили принимали участие правоохранители и кинологи. Он вышел из дома 6 августа и не вернулся. При каких обстоятельствах умер молодой человек, пока не известно.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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