Путин заявил о заинтересованности РФ в учениях с другими странами
© photo: Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в открытии форума "Армия-2022"
© photo: Sputnik / Павел Бедняков/
В своей речи на открытии форума "Армия - 2022" президент коснулся потенциала российской армии и вооружения, а также рассказал о планах оборонной силы страны
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Российский лидер заявил о заинтересованности России в совместных учениях с другими государствами - Владимир Путин пригласил к участию в них партнеров на форуме "Армия - 2022", пишет РИА Новости.
"Приглашаем наших союзников и партнеров к участию в совместных командно-штабных и других видах учений", - сказал Путин, добавив, что РФ видит большие перспективы в подготовке иностранных военнослужащих.
"Мы будем и впредь энергично работать в этом направлении", - заявил президент. Он также отметил, что "тысячи военных профессионалов из разных стран мира гордятся тем, что военные вузы и академии нашей страны стали для них alma mater".
Сотрудничество
Россия готова развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники, работать на равноправных условиях, заявил президент РФ.
© photo: Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в открытии форума "Армия-2022"
Президент РФ В. Путин принял участие в открытии форума "Армия-2022"
© photo: Sputnik / РИА Новости/
"Мы намерены активно развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники, работать вместе на справедливых равноправных условиях. Опыт такого успешного технологического сотрудничества, прежде всего в рамках ОДКБ и ШОС, у нашей страны богатый", - сказал Путин.
Россия выступает за самое широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества, что важно в условиях формирования многополярного мира, пояснил Владимир Путин.
"Хочу подчеркнуть, Россия выступает за самое широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества. Сегодня, в условиях уверенно формирующегося многополярного мира, это особенно важно", - сказал Путин на форуме "Армия-2022".
"Развивая широко военно-техническое сотрудничество, объединяя наши усилия и потенциалы, мы сможем обеспечить надежную безопасность и стабильность и наших стран, и мира в целом", - добавил он.
Вооружение
Множество образцов российского вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их, заявил президент России Владимир Путин.
"Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, которые ориентированы на будущее и будут определять завтрашний день вооруженных сил. Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Многие из них на годы, а может быть и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их", - сказал лидер РФ.
Почти все виды российского вооружения, предлагаемые на экспорт, не раз применялись в реальных боевых действиях, отметил Владимир Путин.
"Готовы предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. Во всем мире они ценятся среди военных профессионалов за надежность, качество и главное - высокую эффективность. Практически все не раз применялись в реальных боевых действиях", - заявил он.
© photo: Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в открытии форума "Армия-2022"
Президент РФ В. Путин принял участие в открытии форума "Армия-2022"
© photo: Sputnik / Павел Бедняков/
Глава государства отметил, что российский народ гордится своими армией и флотом, они стояли на страже суверенитета и безопасности Родины во все времена, подчеркнул президент.
"Наш народ гордится своей армией и флотом, профессионализмом и мужеством своих защитников. Во все времена они надежно стояли на страже и суверенитета, и безопасности Родины, несли свободу другим народам", - сказал он.
Кроме того, президент России поблагодарил российских оружейников за оснащение вооружением, которое используется в спецоперации.
"Хочу еще раз поблагодарить российских оружейников за оснащение армии и флота современными оружием, которое сегодня работает на победу, на технологическое и индустриальное развитие всей страны – всей России", - сказал президент.
Путин отметил, что в 2022 году в рамках форума порядка полутора тысяч отечественных организаций ОПК представят более 28 тысяч современных образцов военного и двойного назначения.
"Возможности применения российского оружия и техники будут показаны здесь, в Подмосковье, на площадках Кубинки и Алабино, а также на полигонах всех воинских округов и северного флота", - добавил президент.
Президент России Владимир Путин заявил и о необходимости жестко реагировать на попытки фальсификации истории Второй мировой войны, проявлений неонацизма русофобии и расизма.
"Уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в 20-м веке, не должны быть забыты. Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны - жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма", - сказал он на форуме "Армия-2022".
Владимир Путин отметил, что проведение в рамках форума международного антифашистского конгресса имеет большое общественно-политическое значение.