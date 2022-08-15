https://sputnik-georgia.ru/20220815/putin-zayavil-o-zainteresovannosti-rf-v-ucheniyakh-s-drugimi-stranami-269464150.html

Путин заявил о заинтересованности РФ в учениях с другими странами

Путин заявил о заинтересованности РФ в учениях с другими странами

В своей речи на открытии форума "Армия - 2022" президент коснулся потенциала российской армии и вооружения, а также рассказал о планах оборонной силы страны 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T17:28+0400

2022-08-15T17:28+0400

2022-08-15T17:28+0400

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Российский лидер заявил о заинтересованности России в совместных учениях с другими государствами - Владимир Путин пригласил к участию в них партнеров на форуме "Армия - 2022", пишет РИА Новости."Мы будем и впредь энергично работать в этом направлении", - заявил президент. Он также отметил, что "тысячи военных профессионалов из разных стран мира гордятся тем, что военные вузы и академии нашей страны стали для них alma mater".СотрудничествоРоссия готова развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники, работать на равноправных условиях, заявил президент РФ."Мы намерены активно развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники, работать вместе на справедливых равноправных условиях. Опыт такого успешного технологического сотрудничества, прежде всего в рамках ОДКБ и ШОС, у нашей страны богатый", - сказал Путин.Россия выступает за самое широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества, что важно в условиях формирования многополярного мира, пояснил Владимир Путин."Развивая широко военно-техническое сотрудничество, объединяя наши усилия и потенциалы, мы сможем обеспечить надежную безопасность и стабильность и наших стран, и мира в целом", - добавил он.ВооружениеМножество образцов российского вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их, заявил президент России Владимир Путин.Почти все виды российского вооружения, предлагаемые на экспорт, не раз применялись в реальных боевых действиях, отметил Владимир Путин."Готовы предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. Во всем мире они ценятся среди военных профессионалов за надежность, качество и главное - высокую эффективность. Практически все не раз применялись в реальных боевых действиях", - заявил он.Глава государства отметил, что российский народ гордится своими армией и флотом, они стояли на страже суверенитета и безопасности Родины во все времена, подчеркнул президент."Наш народ гордится своей армией и флотом, профессионализмом и мужеством своих защитников. Во все времена они надежно стояли на страже и суверенитета, и безопасности Родины, несли свободу другим народам", - сказал он.Кроме того, президент России поблагодарил российских оружейников за оснащение вооружением, которое используется в спецоперации.Путин отметил, что в 2022 году в рамках форума порядка полутора тысяч отечественных организаций ОПК представят более 28 тысяч современных образцов военного и двойного назначения."Возможности применения российского оружия и техники будут показаны здесь, в Подмосковье, на площадках Кубинки и Алабино, а также на полигонах всех воинских округов и северного флота", - добавил президент.Президент России Владимир Путин заявил и о необходимости жестко реагировать на попытки фальсификации истории Второй мировой войны, проявлений неонацизма русофобии и расизма."Уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в 20-м веке, не должны быть забыты. Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны - жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма", - сказал он на форуме "Армия-2022".Владимир Путин отметил, что проведение в рамках форума международного антифашистского конгресса имеет большое общественно-политическое значение.

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