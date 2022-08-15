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Ребенок не ест суп? Грузинский инфекционист обратилась к мамам и бабушкам

Ребенок не ест суп? Грузинский инфекционист обратилась к мамам и бабушкам

Так ли суп полезен и стоит ли заставлять ребенка его есть? На этот насущный вопрос ответила родителям специалист 15.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Родители часто жалуются на то, что их дети не едят супы и им приходится заставлять их это делать, что неправильно, заявляет инфекционист Майя Буцашвили.Тему режима питания детей и реакцию их родителей на разочарование собственных ожиданий врач подняла в своей недавней публикации в соцсети. По ее словам, польза от супа может быть связана с тем, что он содержит овощи и жидкость, вызывает чувство насыщенности при малом количестве калорий. Но если ребенок и так принимает достаточно овощей и жидкости, надобности заставлять его принимать их еще и в варенном виде (кстати, часто потерявшем пользу), нет, утверждает инфекционист."Я часто спрашиваю у пациентов о режиме питания, особенно, когда пациент ребенок. В большинстве случаев, одинаковый сценарий: мама или бабушка очень недовольно отмечают, что дите очень плохо питается. Выясняется, что причиной недовольства является то, что они не едят супы", – пишет Буцашвили.По словам специалиста, для нее непонятно, почему взрослые так настоятельно требуют от детей есть супы."Для некоторых горьким детским воспоминанием остается то, как его заставляли есть супы. И потом они сами заставляют своих детей делать то же самое. Как будто эта традиция переходит по наследству и к тому же никто не знает, почему", – пишет Буцашвили.Как известно, суп быстро усваивается организмом, хорошо согревает зимой и улучшает пищеварение. Также супы менее калорийны, что автоматически относит их диетическому питанию. Хороший наваристый суп даже облегчает симптомы простуды.

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грузия, новости, общество, советы врачей, дети и родители, дети, здоровье