https://sputnik-georgia.ru/20220815/triumfalnyy-debyut-khvichi-kvaratskheliya-v-serii-a-269471983.html

Триумфальный дебют Хвичи Кварацхелия в Серии А

Триумфальный дебют Хвичи Кварацхелия в Серии А

Получив передачу от партнера с фланга, Хвича ударом головы открыл счет своим голам на Апеннинах 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T22:25+0400

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия триумфально провел дебютный матч в Серии А и помог "Наполи" обыграть "Верону" в первом туре чемпионата Италии. Первый гол в чемпионате Италии Кварацхелия забил на 37 минуте матча. Получив передачу от партнера с фланга, Хвича ударом головы открыл счет своим голам на Апеннинах.Во втором тайме Кварацхелия записал на свой счет еще и голевую передачу - на 55-й минуте Зеленски смог поразить ворота соперника.В итоге неаполитанский клуб победил в первом туре Серии А со счетом 5:2.Хвича Кварацхелия — третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который будет выступать в итальянской Серии А.

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спорт, италия, новости, грузия, хвича кварацхелия, футбол