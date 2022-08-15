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Триумфальный дебют Хвичи Кварацхелия в Серии А
Триумфальный дебют Хвичи Кварацхелия в Серии А
Получив передачу от партнера с фланга, Хвича ударом головы открыл счет своим голам на Апеннинах 15.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-15T22:25+0400
2022-08-15T22:25+0400
2022-08-15T22:48+0400
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия триумфально провел дебютный матч в Серии А и помог "Наполи" обыграть "Верону" в первом туре чемпионата Италии. Первый гол в чемпионате Италии Кварацхелия забил на 37 минуте матча. Получив передачу от партнера с фланга, Хвича ударом головы открыл счет своим голам на Апеннинах.Во втором тайме Кварацхелия записал на свой счет еще и голевую передачу - на 55-й минуте Зеленски смог поразить ворота соперника.В итоге неаполитанский клуб победил в первом туре Серии А со счетом 5:2.Хвича Кварацхелия — третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который будет выступать в итальянской Серии А.
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Триумфальный дебют Хвичи Кварацхелия в Серии А
22:25 15.08.2022 (обновлено: 22:48 15.08.2022)
Получив передачу от партнера с фланга, Хвича ударом головы открыл счет своим голам на Апеннинах
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия триумфально провел дебютный матч в Серии А и помог "Наполи" обыграть "Верону" в первом туре чемпионата Италии.
Первый гол в чемпионате Италии Кварацхелия забил на 37 минуте матча. Получив передачу от партнера с фланга, Хвича ударом головы открыл счет своим голам на Апеннинах.
Во втором тайме Кварацхелия записал на свой счет еще и голевую передачу - на 55-й минуте Зеленски смог поразить ворота соперника.
В итоге неаполитанский клуб победил в первом туре Серии А со счетом 5:2.
Хвича Кварацхелия — третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который будет выступать в итальянской Серии А.