https://sputnik-georgia.ru/20220815/v-gruzii-obyavili-besplatnye-kursy-russkogo-yazyka-269459730.html

В Грузии объявили бесплатные курсы русского языка

В Грузии объявили бесплатные курсы русского языка

Овладеть русским языком бесплатно могут люди в возрасте от 17 до 35 лет 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Прием на бесплатные курсы по изучению русского языка, которые будет проводить тбилисский Грузино-Российский общественный центр имени Е. М. Примакова, начнется с 10 сентября.Сообщается, что желающие смогут овладеть разговорным и деловым русским языком, а также познакомиться с классической русской литературой: с произведениями Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Чехова, Достоевского и других русских писателей и поэтов.Организаторы отмечают, что уроки будут проводиться с использованием современных методов обучения иностранным языкам, направленных на развитие коммуникативных навыков. Курсы ведет опытный педагог, доктор филологических наук и профессор.Что же касается делового языка, то студентов будут обучать профессиональной лексике, используемой в сфере туризма, а также умению вести деловую переписку, переговоры и другое.Желающие могут записаться на курсы до 5 сентября: необходимо отправить резюме по электронному адресу iirgeo@hotmail.com.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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