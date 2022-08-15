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В Грузии объявили бесплатные курсы русского языка
В Грузии объявили бесплатные курсы русского языка
Овладеть русским языком бесплатно могут люди в возрасте от 17 до 35 лет 15.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-15T19:19+0400
2022-08-15T19:19+0400
2022-08-15T19:37+0400
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Прием на бесплатные курсы по изучению русского языка, которые будет проводить тбилисский Грузино-Российский общественный центр имени Е. М. Примакова, начнется с 10 сентября.Сообщается, что желающие смогут овладеть разговорным и деловым русским языком, а также познакомиться с классической русской литературой: с произведениями Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Чехова, Достоевского и других русских писателей и поэтов.Организаторы отмечают, что уроки будут проводиться с использованием современных методов обучения иностранным языкам, направленных на развитие коммуникативных навыков. Курсы ведет опытный педагог, доктор филологических наук и профессор.Что же касается делового языка, то студентов будут обучать профессиональной лексике, используемой в сфере туризма, а также умению вести деловую переписку, переговоры и другое.Желающие могут записаться на курсы до 5 сентября: необходимо отправить резюме по электронному адресу iirgeo@hotmail.com.
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грузия, новости, общество, русский язык
В Грузии объявили бесплатные курсы русского языка
19:19 15.08.2022 (обновлено: 19:37 15.08.2022)
Овладеть русским языком бесплатно могут люди в возрасте от 17 до 35 лет
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Прием на бесплатные курсы по изучению русского языка, которые будет проводить тбилисский Грузино-Российский общественный центр имени Е. М. Примакова, начнется с 10 сентября.
Грузино-русский общественный центр им. Е.М. Примакова, совместно с Фондом поддержки общественной дипломатии Горчакова продолжит принимать молодых людей (от 17 до 35 лет) на бесплатные курсы русского языка с 10 сентября 2022 года.
Сообщается, что желающие смогут овладеть разговорным и деловым русским языком, а также познакомиться с классической русской литературой: с произведениями Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Чехова, Достоевского и других русских писателей и поэтов.
Организаторы отмечают, что уроки будут проводиться с использованием современных методов обучения иностранным языкам, направленных на развитие коммуникативных навыков. Курсы ведет опытный педагог, доктор филологических наук и профессор.
Что же касается делового языка, то студентов будут обучать профессиональной лексике, используемой в сфере туризма, а также умению вести деловую переписку, переговоры и другое.
Желающие могут записаться на курсы до 5 сентября: необходимо отправить резюме по электронному адресу iirgeo@hotmail.com.