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В Грузии пройдет Национальный чемпионат по уличным танцам
В Грузии пройдет Национальный чемпионат по уличным танцам
На финале за звание лучшего будут бороться 14 участников 15.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-15T12:17+0400
2022-08-15T12:17+0400
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Национальный чемпионат по уличным танцам Red Bull Dance Your Style пройдет в черноморском курортном городе Батуми (Аджария) 20 августа, говорится в сообщении организаторов.В финале за звание лучшего будут бороться 14 участников. Чемпионат имеет уникальный формат баттла, так как судьями являются сами болельщики.Танцоры исполнят любой стиль уличного танца на фоне внезапно зазвучавшей музыки, при этом они интерпретируют хит и взаимодействуют со зрителем.Победителя определят зрители по количеству голосов, отданных за "красную" или "синюю" карточки. Что самое главное – победитель грузинского отбора примет участие в мировом финале в ЮАР.Посещение мероприятие свободное.
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спорт, новости, грузия, юар, танцы, анонсы

В Грузии пройдет Национальный чемпионат по уличным танцам

12:17 15.08.2022
© http://www.redbullbcone.com/Брейк-данс
Брейк-данс - Sputnik Грузия, 1920, 15.08.2022
© http://www.redbullbcone.com/
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На финале за звание лучшего будут бороться 14 участников
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Национальный чемпионат по уличным танцам Red Bull Dance Your Style пройдет в черноморском курортном городе Батуми (Аджария) 20 августа, говорится в сообщении организаторов.
Red Bull Dance Your Styl – это соревнования в формате 1 на 1, платформа для танцев без ограничений по жанрам, под зажигательные мировые хиты.
В финале за звание лучшего будут бороться 14 участников. Чемпионат имеет уникальный формат баттла, так как судьями являются сами болельщики.
Танцоры исполнят любой стиль уличного танца на фоне внезапно зазвучавшей музыки, при этом они интерпретируют хит и взаимодействуют со зрителем.
Победителя определят зрители по количеству голосов, отданных за "красную" или "синюю" карточки. Что самое главное – победитель грузинского отбора примет участие в мировом финале в ЮАР.
Посещение мероприятие свободное.
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