https://sputnik-georgia.ru/20220815/v-gruzii-proydet-natsionalnyy-chempionat-po-ulichnym-tantsam-269447317.html

В Грузии пройдет Национальный чемпионат по уличным танцам

В Грузии пройдет Национальный чемпионат по уличным танцам

На финале за звание лучшего будут бороться 14 участников 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T12:17+0400

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Национальный чемпионат по уличным танцам Red Bull Dance Your Style пройдет в черноморском курортном городе Батуми (Аджария) 20 августа, говорится в сообщении организаторов.В финале за звание лучшего будут бороться 14 участников. Чемпионат имеет уникальный формат баттла, так как судьями являются сами болельщики.Танцоры исполнят любой стиль уличного танца на фоне внезапно зазвучавшей музыки, при этом они интерпретируют хит и взаимодействуют со зрителем.Победителя определят зрители по количеству голосов, отданных за "красную" или "синюю" карточки. Что самое главное – победитель грузинского отбора примет участие в мировом финале в ЮАР.Посещение мероприятие свободное.

юар

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спорт, новости, грузия, юар, танцы, анонсы