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В Грузии стартовала международная олимпиада по астрономии и астрофизике

В Грузии стартовала международная олимпиада по астрономии и астрофизике

В мероприятии принимают участие около 250 учеников из 46 стран мира 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T11:53+0400

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели открыл 15-ю по счету Международную олимпиаду по астрономии и астрофизике (IOAA), сообщает пресс-служба ведомства.Принимает олимпиаду международный университет Кутаиси (Имерети). Чхенкели поблагодарил организаторов олимпиады и пожелал успехов ее участникам.В олимпиаде принимают участие около 250 учеников из 46 стран мира. Мероприятие проходит с 14 до 22 августа."Хочу еще раз обратиться к молодым ребятам. Ваше поколение действительно уникально, и я верю, что каждый из вас создаст особенное будущее. Впереди вас ждет не одна победа на международных или местных состязаниях и турнирах. Я верю, что на олимпиаде по астрономии и астрофизике вы сможете проявить максимум своих возможностей", – подчеркнул Чхенкели.Представленная на олимпиаде сборная Грузии прошла специальные отборочные туры и только на основе результатов были выбраны пять лучших учеников. В рамках олимпиады в течение десяти дней как индивидуально, так и в группе они будут работать над теоретическими задачами и включатся в наблюдательские работы. Победители получат медали и разные призы.Международная олимпиада по астрономии и астрофизике проходит каждый год с 2007 года в разных странах. В ней принимают участие ученики старших классов со всего мира.После пандемии коронавируса олимпиада в привычном режиме проходит впервые, в Грузии. В 2020-2021 годах олимпиада прошла в онлайн-режиме из-за сложного эпидемиологического положения в мире.

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