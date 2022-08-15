https://sputnik-georgia.ru/20220815/vzryv-v-erevane---spasatelnye-raboty-idut-nepreryvno-269470955.html
Взрыв в Ереване - спасательные работы идут непрерывно
Взрыв в Ереване - спасательные работы идут непрерывно
Опасность обрушения здания еще есть, теперь спасатели работают над тем, чтобы с остова не падали бетон и арматура 15.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-15T21:21+0400
2022-08-15T21:21+0400
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ТБИЛИСИ, 15 авг – Sputnik. В ближайшее время МЧС Армении собирается решить, что делать с разрушенным складским зданием в торговом центре "Сурмалу". Об этом заявил журналистам замглавы МЧС Артюша Григорян (представители МЧС дают брифинги на месте взрыва в ТЦ каждые два часа).Днем 14 августа в ереванском торговом центре "Сурмалу" произошел сильный взрыв с возгоранием. По официальным данным, в результате инцидента погибли 7 человек, пострадали – 61. Взрыв прогремел в магазине пиротехнических изделий.Опасность обрушения здания еще есть, теперь спасатели работают над тем, чтобы с остова не падали бетон и арматура.На вопрос, дал ли о себе знать собственник торгового центра, Григорян ответил, что сам с ним не встречался. Собственником центра числится ЗАО "Ереванский консервный завод" (павильоны были открыты на месте этого завода, работавшего в советское время, а обрушившееся здание было одним из его корпусов).Поисково-спасательные работы продолжаются беспрерывно усилиями 250-300 спасателей из ереванского и областных подразделений. Среди спасателей работают и кинологи с собаками. Григорян напомнил, что они полностью сосредоточились на поисково-спасательных работах. Активное пожаротушение завершено. Новые очаги еще могут вспыхивать, но в течение нескольких секунд огонь локализуется и гасится, добавил замминистра.Он затруднился ответить, когда завершатся поиски пропавших на территории ТЦ, отметив, что поисковым работам мешают железобетонные обломки.В апреле 2021 года Ереванский консервный завод (по факту - ТЦ "Сурмалу") был оштрафован за несколько десятков нарушений противопожарной безопасности. Далее Инспекционный орган по градостроительной, технической и противопожарной безопасности потребовал у "Сурмалу" устранить нарушения. После этого собственник ТЦ устно попросил дать ему отсрочку. Григорян в это время был заместителем главы инспекционного органа, но, по его словам, курировал другой блок проверок.Отметим, в беседе со Sputnik Армения пресс-секретарь инспекции заявила, что повторные проверки провести не удалось из-за сильной загруженности.Напомним, тогда же в апреле 2021 года в ТЦ "Сурмалу" вспыхнул пожар, сгорели несколько павильонов.
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Взрыв в Ереване - спасательные работы идут непрерывно
21:21 15.08.2022 (обновлено: 22:04 15.08.2022)
Опасность обрушения здания еще есть, теперь спасатели работают над тем, чтобы с остова не падали бетон и арматура
ТБИЛИСИ, 15 авг – Sputnik. В ближайшее время МЧС Армении собирается решить, что делать с разрушенным складским зданием в торговом центре "Сурмалу". Об этом заявил журналистам замглавы МЧС Артюша Григорян (представители МЧС дают брифинги на месте взрыва в ТЦ каждые два часа).
Днем 14 августа в ереванском торговом центре "Сурмалу" произошел сильный взрыв с возгоранием. По официальным данным, в результате инцидента погибли 7 человек, пострадали – 61. Взрыв прогремел в магазине пиротехнических изделий.
"В ближайшее время мы решим, что делать с оставшимся зданием. Сейчас мы расчищаем завалы, чтобы могла въехать тяжелая техника, которая ускорит дело. Скоро мы сможем понять, в какие сроки завершим работу", - добавил Григорян, сообщил Sputnik Армения.
Опасность обрушения здания еще есть, теперь спасатели работают над тем, чтобы с остова не падали бетон и арматура.
На вопрос, дал ли о себе знать собственник торгового центра, Григорян ответил, что сам с ним не встречался. Собственником центра числится ЗАО "Ереванский консервный завод" (павильоны были открыты на месте этого завода, работавшего в советское время, а обрушившееся здание было одним из его корпусов).
Поисково-спасательные работы продолжаются беспрерывно усилиями 250-300 спасателей из ереванского и областных подразделений. Среди спасателей работают и кинологи с собаками. Григорян напомнил, что они полностью сосредоточились на поисково-спасательных работах. Активное пожаротушение завершено. Новые очаги еще могут вспыхивать, но в течение нескольких секунд огонь локализуется и гасится, добавил замминистра.
Он затруднился ответить, когда завершатся поиски пропавших на территории ТЦ, отметив, что поисковым работам мешают железобетонные обломки.
"Возможно, завтра во второй половине дня сможем прогнозировать сроки завершения", - сказал он.
В апреле 2021 года Ереванский консервный завод (по факту - ТЦ "Сурмалу") был оштрафован за несколько десятков нарушений противопожарной безопасности. Далее Инспекционный орган по градостроительной, технической и противопожарной безопасности потребовал у "Сурмалу" устранить нарушения. После этого собственник ТЦ устно попросил дать ему отсрочку. Григорян в это время был заместителем главы инспекционного органа, но, по его словам, курировал другой блок проверок.
"Я знаю, что в таких случаях должны проводиться повторные проверки, чтобы выяснить, устранены ли нарушения. Но проводились они в данном случае или нет - сказать не могу", - добавил он.
Отметим, в беседе со Sputnik Армения пресс-секретарь инспекции заявила, что повторные проверки провести не удалось из-за сильной загруженности.
Напомним, тогда же в апреле 2021 года в ТЦ "Сурмалу" вспыхнул пожар, сгорели несколько павильонов.