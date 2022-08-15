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Взрыв в Ереване – число погибших выросло до шести

Взрыв в Ереване – число погибших выросло до шести

В настоящее время поисковые и спасательные работы продолжаются 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T09:41+0400

2022-08-15T09:41+0400

2022-08-15T09:41+0400

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ТБИЛИСИ, 15 авг – Sputnik. Число погибших в результате взрыва в ТЦ в Ереване достигло 6 человек, сообщило агентство Sputnik Армения со ссылкой на МЧС."Общее количество погибших достигло уже 6 человек", – сообщает агентство.В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, 61 человек получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.Днем 14 августа в ереванском торговом центре "Сурмалу" произошел сильный взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, в результате инцидента пострадали более 60 человек.Официальная причина инцидента пока не называется. Согласно свидетельствам очевидцев, взрыв прогремел в магазине пиротехнических изделий.

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в мире, новости, происшествия, ереван, армения