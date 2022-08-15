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Взрыв в Ереване – число погибших выросло до шести
Взрыв в Ереване – число погибших выросло до шести
В настоящее время поисковые и спасательные работы продолжаются 15.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-15T09:41+0400
2022-08-15T09:41+0400
2022-08-15T09:41+0400
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ТБИЛИСИ, 15 авг – Sputnik. Число погибших в результате взрыва в ТЦ в Ереване достигло 6 человек, сообщило агентство Sputnik Армения со ссылкой на МЧС."Общее количество погибших достигло уже 6 человек", – сообщает агентство.В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, 61 человек получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.Днем 14 августа в ереванском торговом центре "Сурмалу" произошел сильный взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, в результате инцидента пострадали более 60 человек.Официальная причина инцидента пока не называется. Согласно свидетельствам очевидцев, взрыв прогремел в магазине пиротехнических изделий.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, происшествия, ереван, армения
Взрыв в Ереване – число погибших выросло до шести
В настоящее время поисковые и спасательные работы продолжаются
ТБИЛИСИ, 15 авг – Sputnik.
Число погибших в результате взрыва в ТЦ в Ереване достигло 6 человек, сообщило агентство Sputnik Армения
со ссылкой на МЧС.
"Общее количество погибших достигло уже 6 человек", – сообщает агентство.
В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, 61 человек получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.
Днем 14 августа в ереванском торговом центре "Сурмалу" произошел сильный взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, в результате инцидента пострадали более 60 человек.
Официальная причина инцидента пока не называется. Согласно свидетельствам очевидцев, взрыв прогремел в магазине пиротехнических изделий.