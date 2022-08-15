https://sputnik-georgia.ru/20220815/vzryv-v-erevane-chislo-zhertv-i-postradavshikh-vyroslo-269437793.html
Взрыв в Ереване: число жертв и пострадавших выросло
Взрыв в Ереване: число жертв и пострадавших выросло
По последним данным, в общей сложности пострадал 61 человек 15.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-15T08:01+0400
2022-08-15T08:01+0400
2022-08-15T08:01+0400
армения
новости
происшествия
ереван
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0f/269437636_0:200:3070:1927_1920x0_80_0_0_d252a82ee180a280f1c68ace3a789c39.jpg
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до пяти человек, сообщил в понедельник пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.Днем 14 августа в ереванском торговом центре "Сурмалу" произошел сильный взрыв с последующим возгоранием. Официальная причина инцидента пока не называется. Согласно свидетельствам очевидцев, взрыв прогремел в магазине пиротехнических изделий.По последним данным, в общей сложности пострадал 61 человек.Кроме того, в воскресенье на пульт дежурного Национального центра кризисного управления МЧС поступило сообщение о минировании станций ереванского метро, ряда военных и гражданских объектов, в том числе парламента Армении.Все сигналы о минировании различных объектов и госструктур в Ереване оказались ложными, сообщили в пресс-службе МЧС Армении.
армения
ереван
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0f/269437636_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_c44a2fbdeae5ea3919f849f58db7a5d5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
армения, новости, происшествия, ереван
Взрыв в Ереване: число жертв и пострадавших выросло
По последним данным, в общей сложности пострадал 61 человек
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до пяти человек, сообщил в понедельник пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.
Днем 14 августа в ереванском торговом центре "Сурмалу" произошел сильный взрыв с последующим возгоранием. Официальная причина инцидента пока не называется. Согласно свидетельствам очевидцев, взрыв прогремел в магазине пиротехнических изделий.
"Спасатели извлекли из-под завалов тело женщины примерно 50 лет. <...> Только что из-под завалов спасатели достали тело пятого погибшего. Личности двух из них не установлены", – написал Костанян в соцсетях, передало РИА Новости.
По последним данным, в общей сложности пострадал 61 человек.
Кроме того, в воскресенье на пульт дежурного Национального центра кризисного управления МЧС поступило сообщение о минировании станций ереванского метро, ряда военных и гражданских объектов, в том числе парламента Армении.
Все сигналы о минировании различных объектов и госструктур в Ереване оказались ложными, сообщили в пресс-службе МЧС Армении.