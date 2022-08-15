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Взрыв в Ереване: число жертв и пострадавших выросло

Взрыв в Ереване: число жертв и пострадавших выросло

По последним данным, в общей сложности пострадал 61 человек 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T08:01+0400

2022-08-15T08:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до пяти человек, сообщил в понедельник пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.Днем 14 августа в ереванском торговом центре "Сурмалу" произошел сильный взрыв с последующим возгоранием. Официальная причина инцидента пока не называется. Согласно свидетельствам очевидцев, взрыв прогремел в магазине пиротехнических изделий.По последним данным, в общей сложности пострадал 61 человек.Кроме того, в воскресенье на пульт дежурного Национального центра кризисного управления МЧС поступило сообщение о минировании станций ереванского метро, ряда военных и гражданских объектов, в том числе парламента Армении.Все сигналы о минировании различных объектов и госструктур в Ереване оказались ложными, сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

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армения, новости, происшествия, ереван