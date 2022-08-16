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Эпидобстановка в Грузии положительная – Минздрав о коронавирусе
Эпидобстановка в Грузии положительная – Минздрав о коронавирусе
Прогноз Минздрава основывается на оценках международных институций, заявили в ведомстве 16.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-16T15:40+0400
2022-08-16T15:40+0400
2022-08-16T16:11+0400
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Эпидемиологическая обстановка в Грузии в связи с коронавирусом в последнее время положительная, заявила замминистра здравоохранения, и. о. главы Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Тамар Габуния.С июня случаи заражения коронавирусом в Грузии начали резко увеличиваться. Еще два месяца назад в неделю регистрировали 500-600 инфицированных, а в августе их количество превысило 12 тысяч. Тем не менее, за последнюю неделю наблюдается сокращение случаев заболевания - 12 338 против 12 729, которые были неделей ранее. Габуния призвала как профессионалов сферы здравоохранения, так и рядовых граждан воздерживаться от озвучивания любой субъективной позиции по данному вопросу.По ее словам, Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья в активном режиме продолжает наблюдение за эпидемиологической обстановкой.На днях руководитель Нацтехнической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе заявил, что пик новых случаев коронавируса может начаться уже на этой или со следующей недели.Другая часть медиков уверяет, что серьезная вспышка инфекции ожидается в октябре 2022 года.Несмотря на рост случаев COVID-19 в последние месяцы, нагрузка на клиники не возросла, потому что новые подтипы "омикрона" протекают довольно легко и большая часть граждан обходится без госпитальной помощи.Увеличение случаев заболевания специалисты связывают с появлением новых подтипов штамма "омикрон" – В.А.4 и В.А.5. По утверждению эпидемиологов, у каждого второго инфицированного коронавирусом человека именно В.А.4 и В.А.5.
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MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19, общество, новости, грузия, минздрав грузии
коронавирус covid-19, общество, новости, грузия, минздрав грузии
Эпидобстановка в Грузии положительная – Минздрав о коронавирусе
15:40 16.08.2022 (обновлено: 16:11 16.08.2022)
Прогноз Минздрава основывается на оценках международных институций, заявили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Эпидемиологическая обстановка в Грузии в связи с коронавирусом в последнее время положительная, заявила замминистра здравоохранения, и. о. главы Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Тамар Габуния.
С июня случаи заражения коронавирусом в Грузии начали резко увеличиваться. Еще два месяца назад в неделю регистрировали 500-600 инфицированных, а в августе их количество превысило 12 тысяч. Тем не менее, за последнюю неделю наблюдается сокращение случаев заболевания - 12 338 против 12 729, которые были неделей ранее.
"В последнее время тенденция положительная и благонадежная, количество случаев сокращается", – сказала Габуния, отметив, что данный прогноз основывается на оценках международных институтов.
Габуния призвала как профессионалов сферы здравоохранения, так и рядовых граждан воздерживаться от озвучивания любой субъективной позиции по данному вопросу.
По ее словам, Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья в активном режиме продолжает наблюдение за эпидемиологической обстановкой.
На днях руководитель Нацтехнической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе заявил, что пик новых случаев коронавируса может начаться уже на этой или со следующей недели.
Другая часть медиков уверяет, что серьезная вспышка инфекции ожидается в октябре 2022 года.
Несмотря на рост случаев COVID-19 в последние месяцы, нагрузка на клиники не возросла, потому что новые подтипы "омикрона" протекают довольно легко и большая часть граждан обходится без госпитальной помощи.
Увеличение случаев заболевания специалисты связывают с появлением новых подтипов штамма "омикрон" – В.А.4 и В.А.5. По утверждению эпидемиологов, у каждого второго инфицированного коронавирусом человека именно В.А.4 и В.А.5.