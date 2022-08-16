https://sputnik-georgia.ru/20220816/chislo-zhertv-v-tts-v-erevane-dostiglo-16-chelovek-269477230.html

Число жертв в ТЦ в Ереване достигло 16 человек

Число жертв в ТЦ в Ереване достигло 16 человек

Среди погибших – беременная женщина и малолетний ребенок 16.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-16T09:38+0400

2022-08-16T09:38+0400

2022-08-16T09:38+0400

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Число жертв в результате взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу" достигло 16 человек, заявил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.Руководитель МЧС Армении Армен Памбухчян, в свою очередь, уточнил, что среди погибших – беременная женщина и малолетний ребенок.Взрыв в ТЦ "Сурмалу" прогремел днем 14 августа. По информации мэрии Еревана, взорвался склад пиротехнических материалов. По последним данным, 61 человек получил ранения.Версию теракта в МЧС исключают. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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армения, ереван, новости, в мире, происшествия