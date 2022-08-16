https://sputnik-georgia.ru/20220816/chislo-zhertv-v-tts-v-erevane-dostiglo-16-chelovek-269477230.html
Число жертв в ТЦ в Ереване достигло 16 человек
Число жертв в ТЦ в Ереване достигло 16 человек
Среди погибших – беременная женщина и малолетний ребенок 16.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-16T09:38+0400
2022-08-16T09:38+0400
2022-08-16T09:38+0400
армения
ереван
новости
в мире
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/10/269477194_0:30:1022:605_1920x0_80_0_0_5388b0203da5a5332119d421d1369232.jpg
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Число жертв в результате взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу" достигло 16 человек, заявил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.Руководитель МЧС Армении Армен Памбухчян, в свою очередь, уточнил, что среди погибших – беременная женщина и малолетний ребенок.Взрыв в ТЦ "Сурмалу" прогремел днем 14 августа. По информации мэрии Еревана, взорвался склад пиротехнических материалов. По последним данным, 61 человек получил ранения.Версию теракта в МЧС исключают. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".
армения
ереван
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/10/269477194_88:0:935:635_1920x0_80_0_0_9cf5771de118e5c2225837a996e4873e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
армения, ереван, новости, в мире, происшествия
Число жертв в ТЦ в Ереване достигло 16 человек
Среди погибших – беременная женщина и малолетний ребенок
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Число жертв в результате взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу" достигло 16 человек, заявил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.
"Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. На данный момент число погибших достигло 16", – написал Костанян в соцсетях.
Руководитель МЧС Армении Армен Памбухчян, в свою очередь, уточнил, что среди погибших – беременная женщина и малолетний ребенок.
Взрыв в ТЦ "Сурмалу" прогремел днем 14 августа. По информации мэрии Еревана, взорвался склад пиротехнических материалов. По последним данным, 61 человек получил ранения.
Версию теракта в МЧС исключают. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".