https://sputnik-georgia.ru/20220816/delyat-na-kategorii-v-evrope-vspomnili-metody-tretego-reykha-269489595.html

"Делят на категории". В Европе вспомнили методы Третьего рейха

"Делят на категории". В Европе вспомнили методы Третьего рейха

Все больше членов Евросоюза поддерживают запрет на выдачу россиянам шенгенских виз. Ограничения уже ввели страны Прибалтики, Польша, Чехия, Бельгия и призывают... 16.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-16T16:05+0400

2022-08-16T16:05+0400

2022-08-16T16:50+0400

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Предложение обсудят на встрече глав МИД стран ЕС в конце августа. Опустится ли для России железный занавес, читайте в материале автора РИА Новости Елены Поповой.Охота на ведьмВопрос шенгенских виз для граждан России стал одним из самых обсуждаемых как с точки зрения политики, так и этики. Масло в огонь подлило спорное высказывание премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что "посещение Европы — это привилегия, а не право человека". С 18 августа в страну ограничили въезд россиянам с разрешениями, выданными самой Эстонией.Однако список государств, поддерживающих идею, стремительно растет. Четырнадцатого августа сразу две страны — Польша и Латвия — объявили, что будут проталкивать инициативу на общеевропейский уровень. Варшава разрабатывает соответствующий комплекс мер. А в Риге настроены пересмотреть уже выданные в республике разрешения на въезд и ВНЖ."Я, конечно, знаю, что ряд европейских стран, где русские туристы оставляют большие деньги, такому предложению не обрадуются. Канцлер Германии также выразил сомнения по этому поводу. Однако я считаю, что говорить об этом необходимо. Из принципа", — сказал латвийский президент Эгилс Левитс.Сейчас десять государств закрыли или осложнили въезд россиянам на свою территорию. Чехия еще 25 февраля ввела ограничения для граждан России, а затем и Белоруссии. Так же поступили Словакия, Бельгия, Польша, Нидерланды, Дания, Эстония, Латвия и Литва. Попасть туда можно, но только по туристическому "шенгену" от других стран.При этом у сторонников запрета разные аргументы. Если в Эстонии считают, что россияне угрожают чуть ли не внутренней безопасности страны, то в Латвии убеждены: в Россию нужно вернуть как можно больше оппозиционно настроенных граждан.Не поддерживаем, но и не осуждаемВ визовом кодексе Евросоюза не прописана возможность прекращения выдачи краткосрочных виз, заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер. Всегда есть категории граждан, которым визы должны выдавать: в гуманитарных случаях, для членов семей или журналистов, пояснила она.К радикальным мерам Евросоюз активно подталкивает Владимир Зеленский. Украинский президент считает, что "необходимо изолировать все население России". Уехавшим оппозиционерам он предложил обращаться за статусом беженцев.Министры иностранных дел ЕС в конце августа обсудят в Праге запрет на выдачу виз, который коснется не только туристов, но и "представителей гражданского общества, студентов и родственников граждан европейских стран".Бардак и винегрет"Свобода передвижения — одна из фундаментальных основ прав человека, — говорит политолог Сергей Марков. — Призывы грубо его нарушить — это выступление против роли европейской цивилизации в глобальной политике".Разницу в отношении к проблеме в ЕС он объясняет степенью русофобии. В странах Восточной Европы, где существует институт неграждан, нападки на Россию проявляются ярче.Для введения единого правила необходимо согласие всех членов ЕС, подчеркивает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорин.Ситуация будет абсурдной, даже если одна страна из всей Шенгенской зоны продолжит пускать к себе россиян, указывает Топорин. Например, сейчас Эстония запретила въезд по визам, которые сама и выдала. Но с ними можно заехать через Латвию."Эстонцы заявили, что нельзя пересекать границу по их визам, а вот по латвийским или финским — не запрещено. Если к единому мнению не придут, получится винегрет и полная ерунда. Одни страны будут придумывать ограничения, а другие скажут, что к этому не готовы".Трудности могут возникнуть в другом: у России только три сухопутные границы с Евросоюзом — с Эстонией, Латвией и Финляндией. Если они закроют территорию для россиян, это серьезно усложнит въезд в другие государства Европы.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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