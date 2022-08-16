https://sputnik-georgia.ru/20220816/depp-vozvraschaetsya-v-rezhisserskoe-kreslo--on-snimet-film-o-kultovom-khudozhnike-269480613.html
Депп возвращается в режиссерское кресло – он снимет фильм о культовом художнике
Депп возвращается в режиссерское кресло – он снимет фильм о культовом художнике
Дебют Деппа-режиссера прогремел в 1997 году – в фильме "Храбрец" главную роль тогда сыграл сам актер 16.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-16T11:39+0400
2022-08-16T11:39+0400
2022-08-16T11:39+0400
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Знаменитый американский актер и художник Джонни Депп после паузы длиной в четверть века возвращается в режиссерское кресло, пишет издание Variety.Первым после долгого творческого перерыва проектом Деппа станет биографическая картина "Модильяни".Продюсером фильма выступит не кто иной, как Аль Пачино. В центре сюжеты драмы – два дня из жизни культового итальянского художника Амедео Модильяни. Картина будет снята по пьесе Денниса Макинтайра. Кто исполнит главную роль – не сообщается.СМИ называют новый проект попыткой перезапустить карьеру после резонансного судебного процесса о клевете, в которой 59-летний Депп обвинял свою экс-супругу Эмбер Херд.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
джонни депп, эмбер херд, новости, в мире, шоу-бизнес, кино
Депп возвращается в режиссерское кресло – он снимет фильм о культовом художнике
Дебют Деппа-режиссера прогремел в 1997 году – в фильме "Храбрец" главную роль тогда сыграл сам актер
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Знаменитый американский актер и художник Джонни Депп после паузы длиной в четверть века возвращается в режиссерское кресло, пишет издание Variety.
Первым после долгого творческого перерыва проектом Деппа станет биографическая картина "Модильяни".
Продюсером фильма выступит не кто иной, как Аль Пачино. В центре сюжеты драмы – два дня из жизни культового итальянского художника Амедео Модильяни. Картина будет снята по пьесе Денниса Макинтайра. Кто исполнит главную роль – не сообщается.
В качестве кинорежиссера Джонни Депп дебютировал в 1997 году. Его фильм "Храбрец", в котором главную роль сыграл сам Депп, показали на Каннском кинофестивале. Однако лента не заслужила восторженных оценок критиков.
СМИ называют новый проект попыткой перезапустить карьеру после резонансного судебного процесса о клевете, в которой 59-летний Депп обвинял свою экс-супругу Эмбер Херд.