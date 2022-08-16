https://sputnik-georgia.ru/20220816/gruzinskiy-golos-vozvraschaetsya-na-teleekrany-269481625.html
Грузинский "Голос" возвращается на телеэкраны
Грузинский "Голос" возвращается на телеэкраны
Скоро у телеэкранов соберутся тысячи меломанов и поклонников своих новых кумиров 16.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-16T12:02+0400
2022-08-16T12:02+0400
2022-08-16T12:02+0400
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Новый сезон международного вокального проекта "Голос" выйдет в эфир на грузинском "Первом канале".Тизер шоу уже появился на официальной странице проекта в соцсетях. Других подробностей о деталях сезона, как и о дате выхода на экраны, пока нет.The Voice of Georgia – вокальное телевизионное шоу. С 2012 года конкурс проходил на канале "Имеди", однако теперь оно будет транслироваться на Первом канале.Ранее программа называлась "Ахали хма" (Новый голос). Победительницами первых двух сезонов стали Саломе Катамадзе и Мариам Чачхиани. Проект является грузинским аналогом оригинального формата The Voice, который впервые появился в 2010 году на голландском ТВ RTL4 как The Voice of Holland.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузинский шоу-бизнес, новости, грузия, культура
Грузинский "Голос" возвращается на телеэкраны
Скоро у телеэкранов соберутся тысячи меломанов и поклонников своих новых кумиров
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Новый сезон международного вокального проекта "Голос" выйдет в эфир на грузинском "Первом канале".
Тизер шоу уже появился на официальной странице проекта в соцсетях. Других подробностей о деталях сезона, как и о дате выхода на экраны, пока нет.
The Voice of Georgia – вокальное телевизионное шоу. С 2012 года конкурс проходил на канале "Имеди", однако теперь оно будет транслироваться на Первом канале.
Ранее программа называлась "Ахали хма" (Новый голос). Победительницами первых двух сезонов стали Саломе Катамадзе и Мариам Чачхиани. Проект является грузинским аналогом оригинального формата The Voice, который впервые появился в 2010 году на голландском ТВ RTL4 как The Voice of Holland.