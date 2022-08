https://sputnik-georgia.ru/20220816/gruzinskiy-golos-vozvraschaetsya-na-teleekrany-269481625.html

Грузинский "Голос" возвращается на телеэкраны

Грузинский "Голос" возвращается на телеэкраны

Скоро у телеэкранов соберутся тысячи меломанов и поклонников своих новых кумиров 16.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-16T12:02+0400

2022-08-16T12:02+0400

2022-08-16T12:02+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

грузинский шоу-бизнес

новости

грузия

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/01/251038579_0:88:1692:1040_1920x0_80_0_0_db84531f0a5bc51c383794db49bc583b.jpg

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Новый сезон международного вокального проекта "Голос" выйдет в эфир на грузинском "Первом канале".Тизер шоу уже появился на официальной странице проекта в соцсетях. Других подробностей о деталях сезона, как и о дате выхода на экраны, пока нет.The Voice of Georgia – вокальное телевизионное шоу. С 2012 года конкурс проходил на канале "Имеди", однако теперь оно будет транслироваться на Первом канале.Ранее программа называлась "Ахали хма" (Новый голос). Победительницами первых двух сезонов стали Саломе Катамадзе и Мариам Чачхиани. Проект является грузинским аналогом оригинального формата The Voice, который впервые появился в 2010 году на голландском ТВ RTL4 как The Voice of Holland.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузинский шоу-бизнес, новости, грузия, культура