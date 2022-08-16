https://sputnik-georgia.ru/20220816/gruzinskiy-sportsmen-otpravitsya-na-velosipede-do-katara-269454121.html

Грузинский спортсмен отправится на велосипеде до Катара

Грузинский спортсмен отправится на велосипеде до Катара

Цель проекта известного грузина – популяризация велосипедного спорта и туризма 16.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-16T07:32+0400

2022-08-16T07:32+0400

2022-08-16T07:32+0400

спорт

велосипед

грузия

новости

общество

нодар беридзе

годердзи

доха

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Грузинский велопутешественник Нодар Беридзе отправится в столицу Катара в рамках своего нового велотура.Беридзе уже взял старт – с перевала Годердзи. Ему предстоит проехать на велосипеде 5,9 тысячи километров за 99 дней. За это время велосипедист посетит девять стран и 99 городов. При этом в разных городах грузина будут сопровождать более тысячи велосипедистов.Велотур завершится в ноябре в городе Доха. Цель проекта – популяризация этого вида спорта и туризма.Велопутешественник Нодар Беридзе в разное время побывал в 28 странах, в рамках велотуров он преодолел 65 тысяч километров.Беридзе является пропагандистом здорового образа жизни и мира во всем мире. Грузинский покоритель дорог является не профессиональным велосипедистом, а борцом.Сам Беридзе называет свою деятельность серьезной общественной работой. "Моя миссия – это пропаганда мира, добра и здоровья, а также популяризация спорта и здорового образа жизни", – говорит он.

годердзи

доха

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спорт, велосипед, грузия, новости, общество, нодар беридзе, годердзи, доха