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Из-за угрозы оползня закрыта горная дорога между Аджарией и Самцхе-Джавахети
Из-за угрозы оползня закрыта горная дорога между Аджарией и Самцхе-Джавахети
Опасность схода масс земли со скалы возникла при ремонте участка дороги Хуло – Зарзма в горах Аджарии 16.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-16T22:43+0400
2022-08-16T22:43+0400
2022-08-16T22:57+0400
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Из-за угрозы схода оползня для всех видов автотранспорта закрылся 125-й километр трассы Батуми – Ахалцихе – альтернативного пути, связывающего восток и запад Грузии, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии.Опасность схода масс земли со скалы возникла при ремонте участка дороги Хуло – Зарзма в горах Аджарии.Дорога откроется после принятия мер по безопасности и снятия угрозы схода оползня.
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грузия, новости, происшествия, аджария, дороги, департамент автомобильных дорог, оползень
грузия, новости, происшествия, аджария, дороги, департамент автомобильных дорог, оползень
Из-за угрозы оползня закрыта горная дорога между Аджарией и Самцхе-Джавахети
22:43 16.08.2022 (обновлено: 22:57 16.08.2022)
Опасность схода масс земли со скалы возникла при ремонте участка дороги Хуло – Зарзма в горах Аджарии
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Из-за угрозы схода оползня для всех видов автотранспорта закрылся 125-й километр трассы Батуми – Ахалцихе – альтернативного пути, связывающего восток и запад Грузии, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии.
Опасность схода масс земли со скалы возникла при ремонте участка дороги Хуло – Зарзма в горах Аджарии.
Дорога откроется после принятия мер по безопасности и снятия угрозы схода оползня.