https://sputnik-georgia.ru/20220816/iz-za-ugrozy-opolznya-zakryta-gornaya-doroga-mezhdu-adzhariey-i-samtskhe-dzhavakheti-269512290.html

Из-за угрозы оползня закрыта горная дорога между Аджарией и Самцхе-Джавахети

Из-за угрозы оползня закрыта горная дорога между Аджарией и Самцхе-Джавахети

Опасность схода масс земли со скалы возникла при ремонте участка дороги Хуло – Зарзма в горах Аджарии 16.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-16T22:43+0400

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Из-за угрозы схода оползня для всех видов автотранспорта закрылся 125-й километр трассы Батуми – Ахалцихе – альтернативного пути, связывающего восток и запад Грузии, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии.Опасность схода масс земли со скалы возникла при ремонте участка дороги Хуло – Зарзма в горах Аджарии.Дорога откроется после принятия мер по безопасности и снятия угрозы схода оползня.

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грузия, новости, происшествия, аджария, дороги, департамент автомобильных дорог, оползень