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Когда население Земли достигнет 8 миллиардов человек?
Когда население Земли достигнет 8 миллиардов человек?
Информацию подтвердили в Фонде ООН в области народонаселения 16.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-16T11:18+0400
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Население земли по прогнозам ООН достигнет восьми миллиардов человек к 15 ноября 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Фонд ООН в области народонаселения.Ранее, 14 августа, портал Countrymetrics.info заявил, что численность населения планеты Земля официально достигла 8 миллиардов человек и продолжает увеличиваться.При этом в Фонде отметили, что из описания на веб-сайте Countrymetrics.info неясно, что является источником данных.
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оон, в мире, новости, земля, общество
Когда население Земли достигнет 8 миллиардов человек?
11:18 16.08.2022 (обновлено: 11:38 16.08.2022)
Информацию подтвердили в Фонде ООН в области народонаселения
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik.
Население земли по прогнозам ООН достигнет восьми миллиардов человек к 15 ноября 2022 года, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Фонд ООН в области народонаселения.
Ранее, 14 августа, портал Countrymetrics.info заявил, что численность населения планеты Земля официально достигла 8 миллиардов человек и продолжает увеличиваться.
"Согласно последнему изданию World Population Prospects, по прогнозам, к 15 ноября 2022 года население земли достигнет 8 миллиардов человек", – сказали в агентству в фонде.
При этом в Фонде отметили, что из описания на веб-сайте Countrymetrics.info неясно, что является источником данных.