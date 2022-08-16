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Когда население Земли достигнет 8 миллиардов человек?

Когда население Земли достигнет 8 миллиардов человек?

Информацию подтвердили в Фонде ООН в области народонаселения 16.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-16T11:18+0400

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Население земли по прогнозам ООН достигнет восьми миллиардов человек к 15 ноября 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Фонд ООН в области народонаселения.Ранее, 14 августа, портал Countrymetrics.info заявил, что численность населения планеты Земля официально достигла 8 миллиардов человек и продолжает увеличиваться.При этом в Фонде отметили, что из описания на веб-сайте Countrymetrics.info неясно, что является источником данных.

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