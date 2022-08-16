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Колташов: зима и санкции приведут к миллионам безработных в Европе
Колташов: зима и санкции приведут к миллионам безработных в Европе
Энергетическая игра Запада против России провалилась, потому что европейская элита забыла, как работает рыночная экономика, считает директор Института нового... 16.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-16T16:43+0400
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Какие действия западных лидеров приводят к усугублению энергетического кризиса? Что ждет Европу и страны "третьего мира" в ближайшем будущем? Обо всем этом смотрите в видеозаписи интервью эксперта.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, европа, видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, европа, видео

Колташов: зима и санкции приведут к миллионам безработных в Европе

16:43 16.08.2022 (обновлено: 16:46 16.08.2022)
© video: Sputnik
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Энергетическая игра Запада против России провалилась, потому что европейская элита забыла, как работает рыночная экономика, считает директор Института нового общества Василий Колташов
Какие действия западных лидеров приводят к усугублению энергетического кризиса? Что ждет Европу и страны "третьего мира" в ближайшем будущем? Обо всем этом смотрите в видеозаписи интервью эксперта.
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