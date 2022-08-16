https://sputnik-georgia.ru/20220816/koltashov-zima-i-sanktsii-privedut-k-millionam-bezrabotnykh-v-evrope-269495852.html
Колташов: зима и санкции приведут к миллионам безработных в Европе
Колташов: зима и санкции приведут к миллионам безработных в Европе
Энергетическая игра Запада против России провалилась, потому что европейская элита забыла, как работает рыночная экономика, считает директор Института нового... 16.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-16T16:43+0400
2022-08-16T16:43+0400
2022-08-16T16:46+0400
видео
мультимедиа
экспертное мнение
россия
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0f/269466987_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_481f27627c7ee1b49974a1dedccc1f6a.png
Какие действия западных лидеров приводят к усугублению энергетического кризиса? Что ждет Европу и страны "третьего мира" в ближайшем будущем? Обо всем этом смотрите в видеозаписи интервью эксперта.
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0f/269466987_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_630790a0ac8bfdbad9aed30c5a9ea137.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, европа, видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, европа, видео
Колташов: зима и санкции приведут к миллионам безработных в Европе
16:43 16.08.2022 (обновлено: 16:46 16.08.2022)
Энергетическая игра Запада против России провалилась, потому что европейская элита забыла, как работает рыночная экономика, считает директор Института нового общества Василий Колташов
Какие действия западных лидеров приводят к усугублению энергетического кризиса? Что ждет Европу и страны "третьего мира" в ближайшем будущем? Обо всем этом смотрите в видеозаписи интервью эксперта.