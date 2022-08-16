https://sputnik-georgia.ru/20220816/koltashov-zima-i-sanktsii-privedut-k-millionam-bezrabotnykh-v-evrope-269495852.html

Колташов: зима и санкции приведут к миллионам безработных в Европе

Колташов: зима и санкции приведут к миллионам безработных в Европе

Энергетическая игра Запада против России провалилась, потому что европейская элита забыла, как работает рыночная экономика, считает директор Института нового... 16.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-16T16:43+0400

2022-08-16T16:43+0400

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Какие действия западных лидеров приводят к усугублению энергетического кризиса? Что ждет Европу и страны "третьего мира" в ближайшем будущем? Обо всем этом смотрите в видеозаписи интервью эксперта.

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видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, европа, видео