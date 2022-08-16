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Коронавирус в Грузии: главное о COVID-19 за неделю

Коронавирус в Грузии: главное о COVID-19 за неделю

Самым "опасным" в плане ковид-заражения городом остается Тбилиси, за ним следуют регионы Имерети и курортная Аджария 16.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Грузинские медики из 12 338 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю, в Тбилиси зафиксировали 4 966 фактов заражения, говорится в сообщении Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последнюю неделю сделано 74 398 тестов на коронавирус: 67 475 – на антиген, 6 923 – ПЦР-теста.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 723 987 случаев инфицирования. За последнюю неделю от коронавируса выздоровели 12 766 человек.За последние семь дней из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались шесть пациентов. С начала пандемии – 16 883.Показатель положительности тестирования за семь дней – 16,58%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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