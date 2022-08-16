https://sputnik-georgia.ru/20220816/o-chem-govoril-putin-na-konferentsii-po-bezopasnosti-v-moskve-269491569.html

О чем говорил Путин на конференции по безопасности в Москве

О чем говорил Путин на конференции по безопасности в Москве

Ситуация в мире в настоящий момент претерпевает изменения, идет формирование контуров многополярного устройства, заявил Путин 16.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-16T15:17+0400

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2022-08-16T16:50+0400

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Россия обеспечивает защиту своих национальных интересов и союзников, заявил Президент России Владимир Путин."Россия, как и прежде, будет активно участвовать в скоординированной совместной работе со своими союзниками, партнерами и соратниками по совершенствованию существующих механизмов международной безопасности и созданию новых, последовательно укрепляя национальные вооруженные силы и другие силовые структуры, оснащая их современным вооружением и военной техникой", – сказал Путин в видеообращении к 10-й Международной конференции по безопасности в Москве.По его словам, для обеспечения национальных интересов, а также защиты союзников Россия предпримет и другие шаги к построению более демократичного мира, где гарантируются права всех народов и культурно-цивилизационное разнообразие.Запад хочет себе другой глобус >>Президент России подчеркнул, что эпоха однополярного мира уходит в прошлое, а многополярный мир, построенный на международном праве, открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами, преодоление которых невозможно без объединения усилий и потенциала всех государств.По его мнению, именно многополярный мир, построенный на международном праве и более справедливых отношениях, открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами. Среди них региональные конфликты и распространение оружия массового поражения, терроризм и киберпреступностьО вмешательстве ЗападаСтраны Запада же пытаются остановить этот процесс: глобалистские элиты, по словам Владимира Путина, провоцируют хаос, разжигают застарелые и новые конфликты, проводят политику "так называемого сдерживания, а по сути – подрыва любых альтернативных, суверенных путей развития".Вмешиваясь во внутренние дела суверенных государств, организовывая провокации, госперевороты, гражданские войны, США и их вассалы пытаются заставить их подчиниться своей воле, прибегая при этом к шантажу, угрозам, разного рода давлению.По его словам, снизить напряженность в мире, преодолеть угрозы и риски в военно-политической сфере можно, только укрепив систему современного многополярного мира."Вновь повторю: эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое", – подчеркнул российский лидер.Глобалистская модель мира обреченаПрезидент указал, что глобалистские элиты всеми силами пытаются сохранить ускользающую из их рук гегемонию и власть, пытаясь удержать страны и народы в тисках неоколониального порядка."Их гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм", – добавил Путин.В то же время он подчеркнул, что коллективный Запад, создавая все новые военные альянсы, целенаправленно разваливает систему европейской безопасности.Путин пояснил, что сколько бы ни цеплялись за привычное положение дел бенефициары нынешней глобалистской модели, она обречена."Геополитические изменения исторического масштаба идут совсем в другом направлении", – отметил глава государства.Провокации США в отношении ТайваняГлава российского государства выразил мысль, что американская авантюра в отношении Тайваня является частью целенаправленной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и в мире.Запад никак не задушит Китай. Хотя очень старается >>"Видим в этом тщательно спланированную провокацию", – подчеркнул он.О ситуации на УкраинеРоссия начала специальную военную операцию на Украине в полном соответствии с уставом ООН, в очередной раз напомнил Владимир Путин.В то же самое время ситуация в этой стране показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт, отметил он.По его словам, Западу нужны конфликты, чтобы удержать свою гегемонию."Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект анти-России, закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружением. В том числе тяжелым", – акцентировал Путин.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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в мире, россия, владимир путин, сша, украина, оон, политика, обострение ситуации вокруг украины 2022