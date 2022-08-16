https://sputnik-georgia.ru/20220816/premer-gruzii-vyrazil-soboleznovaniya-semyam-pogibshikh-pri-vzryve-v-erevane-269484215.html

Премьер Грузии выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в Ереване

Премьер Грузии выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в Ереване

Число жертв в результате взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу" достигло 16 человек 16.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-16T12:24+0400

2022-08-16T12:24+0400

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования семьям погибших во время взрыва в Ереване.Число жертв в результате взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу" достигло 16 человек. Среди погибших – беременная женщина и малолетний ребенок."Я глубоко опечален известием о погибших и пострадавших во время фатального взрыва на складе пиротехники в столице Республики Армения. Я приношу соболезнования нашим армянским друзьям в это время скорби. Наши мысли и молитвы направлены к семьям и родным жертв этой трагедии", – написал в Twitter Гарибашвили.Взрыв в ТЦ "Сурмалу" прогремел днем 14 августа. По информации мэрии Еревана, взорвался склад пиротехнических материалов. По последним данным, 61 человек получил ранения.Версию теракта в МЧС исключают. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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ираклий гарибашвили, ереван, грузия, новости, происшествия, twitter, армения