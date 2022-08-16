https://sputnik-georgia.ru/20220816/tbilistsy-smogut-integrirovat-proezdnye-v-svoi-bankovskie-karty-269488811.html

Тбилисцы смогут привязать проездные к своим банковским картам

Тбилисцы смогут привязать проездные к своим банковским картам

В Тбилиси внедрена абонентская система, которая действует в столицах всех развитых стран, заявил мэр 16.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-16T15:00+0400

2022-08-16T15:00+0400

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каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Жители Тбилиси смогут привязать разносрочные абонементы на проезд в общественном транспорте к своим банковским картам с 1 сентября, заявил мэр столицы Грузии Каха Каладзе.Абонементная система оплаты проезда в общественном транспорте в Тбилиси задействована с 1 февраля. В результате реформы льготный полуторачасовой проезд был распространен на все виды общественного транспорта.По словам мэра, в Тбилиси внедрена абонентская система, которая действует в столицах всех развитых стран.Таким образом, с первого сентября жители Тбилиси смогут привязать к своей банковской карте проездной абонемент на любой срок. Те, у кого проездные уже куплены, привяжут его к банковской карте уже после истечения срока проездной карты.По словам Каладзе, если и другие банки выразят желание подключиться к системе, муниципалитет их максимально поддержит.Глава Агентства транспорта и городского развития Виктор Цилосани рассказал о преимуществах новой системы. В частности, в случае утери карты новая система упрощает ее восстановление."Переход на новую систему важен в том направлении, в котором у нас был недостаток. Если карта была утеряна и у граждан не было квитанции об оплате, они теряли сумму и купленный срок. В этом случае возможно восстановление утерянной карты при ее прикреплении к пластиковой карте банка", – сказал Цилосани.Стоимость безлимитных абонементов следующая: 1 день – 3 лари; неделя – 20 лари; месяц – 40 лари; три месяца – 100 лари; шесть месяцев – 150 лари, год – 250 лари.Также неограниченное количество раз можно пользоваться общественным транспортом в течение 90 минут за 1 лари (до 1 февраля это обходилось в 0,5 лари). Те, кто не покупал абонемент, могут ездить по этому тарифу с использованием банковских карт или старых проездных карт "Метромани".При использовании абонемента необходимо соблюдать интервал не менее 15 минут. При этом проездная карта должна будет быть зафиксирована посредством валидатора в начале каждой последующей поездки.

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тбилиси, транспорт, транспорт в грузии, новости, грузия, каха каладзе