https://sputnik-georgia.ru/20220816/tret-urozhaya-ovoschey-i-fruktov-pogiblo-vo-frantsii-iz-za-zasukhi-269507716.html
Треть урожая овощей и фруктов погибла во Франции из-за засухи
Треть урожая овощей и фруктов погибла во Франции из-за засухи
Июль 2022 года стал вторым самым засушливым месяцем в истории во Франции 16.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-16T21:33+0400
2022-08-16T21:33+0400
2022-08-16T22:22+0400
в мире
новости
происшествия
погода
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24147/71/241477121_0:96:1921:1176_1920x0_80_0_0_a9030892f8d6303d6f12767c70303da3.jpg
ТБИЛИСИ, 16 авг – Sputnik. Урожай овощей и фруктов во Франции сократился почти на 35% из-за крайне засушливой погоды, заявил президент французской национальной ассоциации производителей овощей Жак Рушассе.Он напомнил, что на сегодняшний день каждый второй овощ во Франции импортируется, и отметил, что фермерам необходима господдержка, чтобы пережить трудные времена, вызванные беспрецедентной засухой.По данным французской национальной метеослужбы "Метео-Франс", июль 2022 года стал вторым самым засушливым месяцем в истории. Рекордная жара, установившаяся во Франции в летние месяцы, привела к засухе, а ограничения на использование воды были введены на всей территории метрополии.
франция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24147/71/241477121_112:0:1807:1271_1920x0_80_0_0_1cdcdaf69891302c8823b6cd54350fce.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, происшествия, погода, франция
в мире, новости, происшествия, погода, франция
Треть урожая овощей и фруктов погибла во Франции из-за засухи
21:33 16.08.2022 (обновлено: 22:22 16.08.2022)
Июль 2022 года стал вторым самым засушливым месяцем в истории во Франции
ТБИЛИСИ, 16 авг – Sputnik. Урожай овощей и фруктов во Франции сократился почти на 35% из-за крайне засушливой погоды, заявил президент французской национальной ассоциации производителей овощей Жак Рушассе.
"Урожаю нанесен ущерб. На данный момент мы оцениваем его в 25% - 35%... Необходимо, чтобы принятые ограничения на использование воды были лучше адаптированы, чтобы обеспечить продовольственную безопасность французов", – сообщил Рушассе в эфире радиостанции Franceinfo.
Он напомнил, что на сегодняшний день каждый второй овощ во Франции импортируется, и отметил, что фермерам необходима господдержка, чтобы пережить трудные времена, вызванные беспрецедентной засухой.
По данным французской национальной метеослужбы "Метео-Франс", июль 2022 года стал вторым самым засушливым месяцем в истории. Рекордная жара, установившаяся во Франции в летние месяцы, привела к засухе, а ограничения на использование воды были введены на всей территории метрополии.