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Треть урожая овощей и фруктов погибла во Франции из-за засухи

Треть урожая овощей и фруктов погибла во Франции из-за засухи

Июль 2022 года стал вторым самым засушливым месяцем в истории во Франции 16.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 авг – Sputnik. Урожай овощей и фруктов во Франции сократился почти на 35% из-за крайне засушливой погоды, заявил президент французской национальной ассоциации производителей овощей Жак Рушассе.Он напомнил, что на сегодняшний день каждый второй овощ во Франции импортируется, и отметил, что фермерам необходима господдержка, чтобы пережить трудные времена, вызванные беспрецедентной засухой.По данным французской национальной метеослужбы "Метео-Франс", июль 2022 года стал вторым самым засушливым месяцем в истории. Рекордная жара, установившаяся во Франции в летние месяцы, привела к засухе, а ограничения на использование воды были введены на всей территории метрополии.

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