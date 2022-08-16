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Цены на газ в Европе продолжают расти
Цены на газ в Европе продолжают расти
Проблемы с восстановлением полноценной работы газопровода "Северный поток" продолжают оказывать давление на стоимость газа в Европе 16.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-16T17:49+0400
2022-08-16T17:49+0400
2022-08-16T18:24+0400
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Биржевые цены на газ в Европе в середине торгов вторника превысили отметку в 2600 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.На открытии цена фьючерсных контрактов на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) составляла около 2418 долларов, затем скорректировалась и опустилась ниже 2400 долларов, минимум достигал 2348 долларов за тысячу кубометров.Однако к середине дня котировки начали наращивать темпы роста. В 13.43 мск превысили 2500 долларов, а к 15.42 перешагнули 2600 долларов. По состоянию на 15.52 мск ценовой максимум составлял 2631,7, что на 13,3% выше расчетной цены накануне (2321,5 доллара).Причины роста ценПроблемы с восстановлением полноценной работы газопровода "Северный поток" продолжают оказывать давление на стоимость газовых фьючерсов в Европе, этот фактор остается ключевым драйвером роста цен, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Аналитики также выделили и дополнительные факторы роста цен. В частности, усиление восходящей динамики газовых цен могла спровоцировать остановка на ежегодную профилактику с 13 августа до конца месяца части мощностей норвежского месторождения Troll и установок по подготовке газа Kollsnes.Российский "газ Шредингера" мешает энергонезависимости ЕС >>Нетипично высокий уровень температуры в Европе приводит, с одной стороны, к росту спроса на электроэнергию на нужды кондиционирования, и, с другой стороны, к сокращению генерации гидроэлектростанций на фоне засух в ряде регионов, в частности, во Франции.Более того, согласно данным ассоциации WindEurope, ветрогенерация в Евросоюзе остается ниже нормы, которая летом обычно составляет 11-20%. 15 августа доля выработки ВЭС составила 9,5% от общего объема. Этот фактор также может увеличивать спрос на газ.Прогноз "Газпрома" на зимуПо консервативным оценкам "Газпрома" при сохранении текущих тенденций зимой на газ на спотовом рынке в Европе могут превысить четыре тысячи долларов."Газпром" также отмечает, что, по данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, на 14 августа запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) восполнены на 48,6 миллиарда кубометров. В целом эти хранилища сейчас заполнены на 74,73%.По оценкам компании, для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать еще 23,8 миллиарда кубометров.
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Цены на газ в Европе продолжают расти
17:49 16.08.2022 (обновлено: 18:24 16.08.2022)
Проблемы с восстановлением полноценной работы газопровода "Северный поток" продолжают оказывать давление на стоимость газа в Европе
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Биржевые цены на газ в Европе в середине торгов вторника превысили отметку в 2600 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
На открытии цена фьючерсных контрактов на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) составляла около 2418 долларов, затем скорректировалась и опустилась ниже 2400 долларов, минимум достигал 2348 долларов за тысячу кубометров.
Однако к середине дня котировки начали наращивать темпы роста. В 13.43 мск превысили 2500 долларов, а к 15.42 перешагнули 2600 долларов. По состоянию на 15.52 мск ценовой максимум составлял 2631,7, что на 13,3% выше расчетной цены накануне (2321,5 доллара).
Причины роста цен
Проблемы с восстановлением полноценной работы газопровода "Северный поток" продолжают оказывать давление на стоимость газовых фьючерсов в Европе, этот фактор остается ключевым драйвером роста цен, считают опрошенные РИА Новости
эксперты.
Аналитики также выделили и дополнительные факторы роста цен. В частности, усиление восходящей динамики газовых цен могла спровоцировать остановка на ежегодную профилактику с 13 августа до конца месяца части мощностей норвежского месторождения Troll и установок по подготовке газа Kollsnes.
Нетипично высокий уровень температуры в Европе приводит, с одной стороны, к росту спроса на электроэнергию на нужды кондиционирования, и, с другой стороны, к сокращению генерации гидроэлектростанций на фоне засух в ряде регионов, в частности, во Франции.
Более того, согласно данным ассоциации WindEurope, ветрогенерация в Евросоюзе остается ниже нормы, которая летом обычно составляет 11-20%. 15 августа доля выработки ВЭС составила 9,5% от общего объема. Этот фактор также может увеличивать спрос на газ.
Прогноз "Газпрома" на зиму
По консервативным оценкам "Газпрома" при сохранении текущих тенденций зимой на газ на спотовом рынке в Европе могут превысить четыре тысячи долларов.
"Газпром" также отмечает, что, по данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, на 14 августа запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) восполнены на 48,6 миллиарда кубометров. В целом эти хранилища сейчас заполнены на 74,73%.
По оценкам компании, для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать еще 23,8 миллиарда кубометров.