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Учения по борьбе с ядерными угрозами стартовали в Грузии
Учения по борьбе с ядерными угрозами стартовали в Грузии
Цель проекта – усиление координации действующих в стране силовых структур 16.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-16T14:36+0400
2022-08-16T14:36+0400
2022-08-16T14:36+0400
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Полевые практические межведомственные учения для борьбы с распространением химических, биологических, радиационных и ядерных угроз проходят в Тбилиси, говорится в сообщении Службы госбезопасности Грузии (СГБ).Учения проводятся на базе учебного центра Службы государственной безопасности и на различных учебных базах. Их цель – усиление координации действующих силовых структур в Грузии.В учениях принимают участие ведущие ведомства, отвечающие за безопасность в стране – подразделения СГБ, Службы по чрезвычайным ситуациям МВД и Минобороны.Учения организованы Агентством по уменьшению угроз Министерства обороны США (DTRA), и за ними будет наблюдать специально прибывшая из Америки группа. Учения завершатся 19 августа.В результате многолетнего сотрудничества СГБ Грузии и Агентства по уменьшению угроз Министерства обороны США грузинские спецслужбы значительно повысили свою профессиональную квалификацию. Соответствующие подразделения оснащены специальным оборудованием и успешно действуют в области химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности, разминирования и нераспространения оружия массового поражения.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сгб, грузия, новости, происшествия, сша
сгб, грузия, новости, происшествия, сша
Учения по борьбе с ядерными угрозами стартовали в Грузии
Цель проекта – усиление координации действующих в стране силовых структур
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Полевые практические межведомственные учения для борьбы с распространением химических, биологических, радиационных и ядерных угроз проходят в Тбилиси, говорится в сообщении Службы госбезопасности Грузии (СГБ).
Учения проводятся на базе учебного центра Службы государственной безопасности и на различных учебных базах. Их цель – усиление координации действующих силовых структур в Грузии.
"Учения беспрецедентные и впервые проводятся в Грузии. Переподготовленные в результате учений сотрудники спецслужб внесут важный вклад в укрепление безопасности нашей страны", – заявил замначальника СГБ, генерал-майор Гига Николеишвили в ходе выступления на официальном открытии учений.
В учениях принимают участие ведущие ведомства, отвечающие за безопасность в стране – подразделения СГБ, Службы по чрезвычайным ситуациям МВД и Минобороны.
Учения организованы Агентством по уменьшению угроз Министерства обороны США (DTRA), и за ними будет наблюдать специально прибывшая из Америки группа. Учения завершатся 19 августа.
В результате многолетнего сотрудничества СГБ Грузии и Агентства по уменьшению угроз Министерства обороны США грузинские спецслужбы значительно повысили свою профессиональную квалификацию.
Соответствующие подразделения оснащены специальным оборудованием и успешно действуют в области химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности, разминирования и нераспространения оружия массового поражения.