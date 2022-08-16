https://sputnik-georgia.ru/20220816/v-gruzii-izyali-krupnuyu-partiyu-bezaktsiznykh-sigaret-269485658.html
В Грузии изъяли крупную партию безакцизных сигарет
В Грузии изъяли крупную партию безакцизных сигарет
Стоимость контрабандного товара составила около 10,6 тысячи долларов 16.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-16T13:36+0400
2022-08-16T13:36+0400
2022-08-16T13:36+0400
контрабанда
горийский район
новости
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минфин грузии
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии задержали четырех человек за хранение крупной партии товара без акцизной марки, говорится в сообщении на сайте Следственной службы министерства финансов Грузии.В ходе обыска было изъято 6 490 пачек безакцизных сигарет. Стоимость контрабандного товара составила около 28,6 тысячи лари (10,6 тысячи долларов).Уголовное дело возбуждено по статье "Выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет.Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак. С тех пор Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий.
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MIA „Rosiya Segodnya“
контрабанда, горийский район, новости, грузия, происшествия, минфин грузии
контрабанда, горийский район, новости, грузия, происшествия, минфин грузии
В Грузии изъяли крупную партию безакцизных сигарет
Стоимость контрабандного товара составила около 10,6 тысячи долларов
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik.
Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии задержали четырех человек за хранение крупной партии товара без акцизной марки, говорится в сообщении на сайте
Следственной службы министерства финансов Грузии.
Следствие установило, что обвиняемые с целью получения незаконной материальной выгоды хранили в одном из жилых домов в Горийском районе безакцизные сигареты в особо крупном размере для дальнейшей реализации.
В ходе обыска было изъято 6 490 пачек безакцизных сигарет. Стоимость контрабандного товара составила около 28,6 тысячи лари (10,6 тысячи долларов).
Уголовное дело возбуждено по статье "Выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет.
Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак. С тех пор Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий.