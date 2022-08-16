https://sputnik-georgia.ru/20220816/v-svyazi-s-tragediey-v-tts-erevana-v-armenii-obyavlen-dvukhdnevnyy-traur-269505006.html

В связи с трагедией в ТЦ Еревана в Армении объявлен двухдневный траур

В связи с трагедией в ТЦ Еревана в Армении объявлен двухдневный траур

В результате взрыва и пожара погибло 16 человек, еще 3 считаются пропавшими 16.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-16T20:39+0400

2022-08-16T20:39+0400

2022-08-16T20:39+0400

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траур

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ТБИЛИСИ, 16 авг - Sputnik. В Армении объявлен двухдневный траур 17-18 августа в связи с трагедией в торговом центре "Сурмалу", сообщает пресс-служба правительства страны.Днем 14 августа в ереванском торговом центре "Сурмалу" произошел сильный взрыв с возгоранием. По официальным данным, в результате инцидента погибли 16 человек, пропали 3 человека, пострадали – 62. В разных медцентрах лечение проходят 7 человек.Взрыв прогремел в магазине пиротехнических изделий. Версию теракта в МЧС исключают. В Следственном комитете Армении возбуждено уголовное дело по статьям "нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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