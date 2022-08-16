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В связи с трагедией в ТЦ Еревана в Армении объявлен двухдневный траур
В связи с трагедией в ТЦ Еревана в Армении объявлен двухдневный траур
В результате взрыва и пожара погибло 16 человек, еще 3 считаются пропавшими 16.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-16T20:39+0400
2022-08-16T20:39+0400
2022-08-16T20:39+0400
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ТБИЛИСИ, 16 авг - Sputnik. В Армении объявлен двухдневный траур 17-18 августа в связи с трагедией в торговом центре "Сурмалу", сообщает пресс-служба правительства страны.Днем 14 августа в ереванском торговом центре "Сурмалу" произошел сильный взрыв с возгоранием. По официальным данным, в результате инцидента погибли 16 человек, пропали 3 человека, пострадали – 62. В разных медцентрах лечение проходят 7 человек.Взрыв прогремел в магазине пиротехнических изделий. Версию теракта в МЧС исключают. В Следственном комитете Армении возбуждено уголовное дело по статьям "нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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армения, новости, ереван, происшествия, траур
армения, новости, ереван, происшествия, траур
В связи с трагедией в ТЦ Еревана в Армении объявлен двухдневный траур
В результате взрыва и пожара погибло 16 человек, еще 3 считаются пропавшими
ТБИЛИСИ, 16 авг - Sputnik. В Армении объявлен двухдневный траур 17-18 августа в связи с трагедией в торговом центре "Сурмалу", сообщает пресс-служба правительства страны.
"В память о гражданах, погибших в результате пожара и взрыва, произошедшего 14 августа 2022 года на территории ЗАО "Ереванский консервный завод", 17 и 18 августа 2022 года объявить траур на территории Армении", - говорится в решении, подписанном премьером Николом Пашиняном, передает Sputnik Армения
.
Днем 14 августа в ереванском торговом центре "Сурмалу" произошел сильный взрыв с возгоранием. По официальным данным, в результате инцидента погибли 16 человек, пропали 3 человека, пострадали – 62. В разных медцентрах лечение проходят 7 человек.
Взрыв прогремел в магазине пиротехнических изделий. Версию теракта в МЧС исключают. В Следственном комитете Армении возбуждено уголовное дело по статьям "нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".