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Вагон поезда сошел с рельсов в Батуми

Вагон поезда сошел с рельсов в Батуми

Что стало причиной выхода поезда из строя – пока не известно 16.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-16T13:14+0400

2022-08-16T13:14+0400

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батуми

происшествия

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новости

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Четыре автомобиля повреждены в результате схода вагона с рельсов в порту Батуми (Аджария), сообщает Первый канал.По информации телеканала, вагон поезда сошел с рельсов и разрушил бетонный забор контейнерного терминала. Обломки от нее повредили находящиеся на месте автомобили.Что стало причиной выхода поезда из строя – пока не известно. В результате инцидента никто не пострадал.В Батумском порту пока что не прокомментировали произошедшее.

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