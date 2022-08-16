https://sputnik-georgia.ru/20220816/vagon-poezda-soshel-s-relsov-v-batumi-269486727.html
Вагон поезда сошел с рельсов в Батуми
Вагон поезда сошел с рельсов в Батуми
Что стало причиной выхода поезда из строя – пока не известно 16.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-16T13:14+0400
2022-08-16T13:14+0400
2022-08-16T13:21+0400
батуми
происшествия
грузия
новости
поезд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24767/07/247670778_0:86:3001:1774_1920x0_80_0_0_9989d72c6a785800eb02317427dd6d1b.jpg
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Четыре автомобиля повреждены в результате схода вагона с рельсов в порту Батуми (Аджария), сообщает Первый канал.По информации телеканала, вагон поезда сошел с рельсов и разрушил бетонный забор контейнерного терминала. Обломки от нее повредили находящиеся на месте автомобили.Что стало причиной выхода поезда из строя – пока не известно. В результате инцидента никто не пострадал.В Батумском порту пока что не прокомментировали произошедшее.
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24767/07/247670778_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_52efaef8693faa2f4d95cc67b3e09e75.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
батуми, происшествия, грузия, новости, поезд
батуми, происшествия, грузия, новости, поезд
Вагон поезда сошел с рельсов в Батуми
13:14 16.08.2022 (обновлено: 13:21 16.08.2022)
Что стало причиной выхода поезда из строя – пока не известно
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik.
Четыре автомобиля повреждены в результате схода вагона с рельсов в порту Батуми (Аджария), сообщает
Первый канал.
По информации телеканала, вагон поезда сошел с рельсов и разрушил бетонный забор контейнерного терминала. Обломки от нее повредили находящиеся на месте автомобили.
Что стало причиной выхода поезда из строя – пока не известно. В результате инцидента никто не пострадал.
В Батумском порту пока что не прокомментировали произошедшее.