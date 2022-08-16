https://sputnik-georgia.ru/20220816/vzryv-v-erevane-pozhar-v-torgovom-tsentre-lokalizovan-269503618.html

Взрыв в Ереване: пожар в торговом центре полностью потушен

Взрыв в Ереване: пожар в торговом центре полностью потушен

В результате пожара погибли 16 граждан, еще шестеро считаются без вести пропавшими 16.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-16T18:38+0400

2022-08-16T18:38+0400

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Пожар в торговом центре "Сурмалу" в Ереване полностью потушен, сообщает пресс-служба МЧС Армении.Днем 14 августа в ереванском торговом центре "Сурмалу" произошел сильный взрыв с возгоранием. Взрыв прогремел в магазине пиротехнических изделий. Версию теракта в МЧС исключают.На данный момент в результате инцидента в ТЦ "Сурмалу" погибли 16 граждан, из них идентифицированы 14 человек. Еще 6 числятся в списке пропавших, семеро госпитализированы. Всего пострадали 62 человека, сообщает Sputnik Армения.В Следственном комитете Армении возбуждено уголовное дело по статьям "нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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