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Взрыв в Ереване: пожар в торговом центре полностью потушен
Взрыв в Ереване: пожар в торговом центре полностью потушен
В результате пожара погибли 16 граждан, еще шестеро считаются без вести пропавшими 16.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-16T18:38+0400
2022-08-16T18:38+0400
2022-08-16T19:09+0400
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Пожар в торговом центре "Сурмалу" в Ереване полностью потушен, сообщает пресс-служба МЧС Армении.Днем 14 августа в ереванском торговом центре "Сурмалу" произошел сильный взрыв с возгоранием. Взрыв прогремел в магазине пиротехнических изделий. Версию теракта в МЧС исключают.На данный момент в результате инцидента в ТЦ "Сурмалу" погибли 16 граждан, из них идентифицированы 14 человек. Еще 6 числятся в списке пропавших, семеро госпитализированы. Всего пострадали 62 человека, сообщает Sputnik Армения.В Следственном комитете Армении возбуждено уголовное дело по статьям "нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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армения, новости, ереван, происшествия
армения, новости, ереван, происшествия
Взрыв в Ереване: пожар в торговом центре полностью потушен
18:38 16.08.2022 (обновлено: 19:09 16.08.2022)
В результате пожара погибли 16 граждан, еще шестеро считаются без вести пропавшими
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Пожар в торговом центре "Сурмалу" в Ереване полностью потушен, сообщает пресс-служба МЧС Армении.
Днем 14 августа в ереванском торговом центре "Сурмалу" произошел сильный взрыв с возгоранием. Взрыв прогремел в магазине пиротехнических изделий. Версию теракта в МЧС исключают.
На данный момент в результате инцидента в ТЦ "Сурмалу" погибли 16 граждан, из них идентифицированы 14 человек. Еще 6 числятся в списке пропавших, семеро госпитализированы. Всего пострадали 62 человека, сообщает Sputnik Армения
.
В Следственном комитете Армении возбуждено уголовное дело по статьям "нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".