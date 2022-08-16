https://sputnik-georgia.ru/20220816/zurabishvili-vyrazila-soboleznovaniya-semyam-pogibshikh-vo-vremya-vzryva-v-erevane-269482363.html

Зурабишвили выразила соболезнования семьям погибших во время взрыва в Ереване

Зурабишвили выразила соболезнования семьям погибших во время взрыва в Ереване

Число жертв в результате взрыва в ереванском ТЦ "Сурмалу" достигло 16 человек 16.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования семьям погибших во время взрыва в торговом центре в столице Армении.Число жертв в результате взрыва в ереванском ТЦ "Сурмалу" достигло 16 человек. Среди погибших – беременная женщина и малолетний ребенок."Я глубоко опечалена из-за взрыва в Ереване. Выражаю соболезнования семьям, которые потеряли любимых людей, также желаю силы и выносливости работникам скорой помощи. Я стою рядом с армянским народом", – написала в Twitter Зурабишвили.Взрыв в ТЦ "Сурмалу" прогремел днем 14 августа. По информации мэрии Еревана, взорвался склад пиротехнических материалов. По последним данным, 61 человек получил ранения.Версию теракта в МЧС исключают. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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зураб адеишвили, twitter, ереван, грузия, новости, общество, происшествия