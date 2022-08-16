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Зурабишвили выразила соболезнования семьям погибших во время взрыва в Ереване
Зурабишвили выразила соболезнования семьям погибших во время взрыва в Ереване
Число жертв в результате взрыва в ереванском ТЦ "Сурмалу" достигло 16 человек 16.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-16T11:43+0400
2022-08-16T11:43+0400
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования семьям погибших во время взрыва в торговом центре в столице Армении.Число жертв в результате взрыва в ереванском ТЦ "Сурмалу" достигло 16 человек. Среди погибших – беременная женщина и малолетний ребенок."Я глубоко опечалена из-за взрыва в Ереване. Выражаю соболезнования семьям, которые потеряли любимых людей, также желаю силы и выносливости работникам скорой помощи. Я стою рядом с армянским народом", – написала в Twitter Зурабишвили.Взрыв в ТЦ "Сурмалу" прогремел днем 14 августа. По информации мэрии Еревана, взорвался склад пиротехнических материалов. По последним данным, 61 человек получил ранения.Версию теракта в МЧС исключают. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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Зурабишвили выразила соболезнования семьям погибших во время взрыва в Ереване
11:43 16.08.2022 (обновлено: 12:01 16.08.2022)
Число жертв в результате взрыва в ереванском ТЦ "Сурмалу" достигло 16 человек
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования семьям погибших во время взрыва в торговом центре в столице Армении.
Число жертв в результате взрыва в ереванском ТЦ "Сурмалу" достигло 16 человек. Среди погибших – беременная женщина и малолетний ребенок.
"Я глубоко опечалена из-за взрыва в Ереване. Выражаю соболезнования семьям, которые потеряли любимых людей, также желаю силы и выносливости работникам скорой помощи. Я стою рядом с армянским народом", – написала в Twitter Зурабишвили.
Взрыв в ТЦ "Сурмалу" прогремел днем 14 августа. По информации мэрии Еревана, взорвался склад пиротехнических материалов. По последним данным, 61 человек получил ранения.
Версию теракта в МЧС исключают. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".