https://sputnik-georgia.ru/20220817/administratsiya-turizma-znakomit-zhurnalistov-reytingovykh-zarubezhnykh-izdaniy-s-gruziey-269529078.html

Администрация туризма знакомит журналистов рейтинговых зарубежных изданий с Грузией

Администрация туризма знакомит журналистов рейтинговых зарубежных изданий с Грузией

Иностранные журналисты знакомятся с историей, культурой и туристическим потенциалом Грузии 17.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-17T11:59+0400

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2022-08-17T11:59+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии знакомит с туристическим потенциалом страны журналистов рейтинговых иностранных изданий, сообщает пресс-служба ведомства.В рамках тура по Грузии журналисты будут присутствовать и на Международном фестивале короткометражных фильмов о горах в Местия, который состоится в Сванети 17-21 августа.Материалы журналистов о Грузии будут опубликованы на разных международных медиаплатформах.Перед тем, как отправиться в Сванети, иностранные журналисты осмотрели старый Тбилиси, ознакомились с исторической архитектурой столицы и попробовали грузинские блюда.После Тбилиси участники пресс-тура побывают в Имерети, где посмотрят разные туристические места и достопримечательности.

тбилиси

сванети

имерети

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туризм, тбилиси, сванети, имерети, новости, грузия, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм