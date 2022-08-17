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ДТП на западе Грузии: погибла женщина
ДТП на западе Грузии: погибла женщина
На трассе Хоби-Поти столкнулись в лобовую два легковых автомобиля 17.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-17T16:06+0400
2022-08-17T16:06+0400
2022-08-17T16:06+0400
дтп
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Женщина погибла в результате аварии на трассе Хоби-Поти, еще двое пассажиров получили повреждения, сообщает Первый канал.По данным телеканала, на трассе Хоби-Поти столкнулись в лобовую два легковых автомобиля. Пятидесятилетняя женщина скончалась на месте, еще двоих в тяжелом состоянии доставили в клинику.В данный момент на месте работают эксперты, которые установят причину аварии.Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".
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MIA „Rosiya Segodnya“
дтп, происшествия, грузия, новости
дтп, происшествия, грузия, новости
ДТП на западе Грузии: погибла женщина
На трассе Хоби-Поти столкнулись в лобовую два легковых автомобиля
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Женщина погибла в результате аварии на трассе Хоби-Поти, еще двое пассажиров получили повреждения, сообщает Первый канал.
По данным телеканала, на трассе Хоби-Поти столкнулись в лобовую два легковых автомобиля. Пятидесятилетняя женщина скончалась на месте, еще двоих в тяжелом состоянии доставили в клинику.
В данный момент на месте работают эксперты, которые установят причину аварии.
Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".