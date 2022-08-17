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Гастрономическая ярмарка с концертами пройдет в Кутаиси

Гастрономическая ярмарка с концертами пройдет в Кутаиси

Гости смогут вдоволь налакомиться и послушать современную грузинскую музыку 17.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Гастрономическая ярмарка "Зар-зеими" и концерты с участием популярных грузинских исполнителей и музыкальных коллективов пройдут в городе Кутаиси 3 и 4 сентября.Судя по программе, гостям предложат холодные, горячие, острые и сладкие блюда с настоящим грузинским вкусом и крафтовое пиво из разных уголков Грузии, имеретинское вино из семейных и небольших виноделен, а также мороженое ручной работы.На сцене фестиваля выступят группы: Killages, Bad Habitz, The Black Marrows и Эреклэ Деисадзе с бэндом.Локацию праздника организаторы объявят за 10 дней до самого события. Мероприятие пройдет при поддержке мэрии Кутаиси и частных спонсоров.

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