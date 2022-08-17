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Гастрономическая ярмарка с концертами пройдет в Кутаиси
Гастрономическая ярмарка с концертами пройдет в Кутаиси
Гости смогут вдоволь налакомиться и послушать современную грузинскую музыку 17.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-17T07:32+0400
2022-08-17T07:32+0400
2022-08-17T09:08+0400
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Гастрономическая ярмарка "Зар-зеими" и концерты с участием популярных грузинских исполнителей и музыкальных коллективов пройдут в городе Кутаиси 3 и 4 сентября.Судя по программе, гостям предложат холодные, горячие, острые и сладкие блюда с настоящим грузинским вкусом и крафтовое пиво из разных уголков Грузии, имеретинское вино из семейных и небольших виноделен, а также мороженое ручной работы.На сцене фестиваля выступят группы: Killages, Bad Habitz, The Black Marrows и Эреклэ Деисадзе с бэндом.Локацию праздника организаторы объявят за 10 дней до самого события. Мероприятие пройдет при поддержке мэрии Кутаиси и частных спонсоров.
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кутаиси, грузия, новости, культура, анонсы
кутаиси, грузия, новости, культура, анонсы
Гастрономическая ярмарка с концертами пройдет в Кутаиси
07:32 17.08.2022 (обновлено: 09:08 17.08.2022)
Гости смогут вдоволь налакомиться и послушать современную грузинскую музыку
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Гастрономическая ярмарка "Зар-зеими" и концерты с участием популярных грузинских исполнителей и музыкальных коллективов пройдут в городе Кутаиси 3 и 4 сентября.
"Любители праздников со всей страны, приготовьтесь, королевский город готовится принять у себя большое веселье", – обещают организаторы.
Судя по программе, гостям предложат холодные, горячие, острые и сладкие блюда с настоящим грузинским вкусом и крафтовое пиво из разных уголков Грузии, имеретинское вино из семейных и небольших виноделен, а также мороженое ручной работы.
На сцене фестиваля выступят группы: Killages, Bad Habitz, The Black Marrows и Эреклэ Деисадзе с бэндом.
Локацию праздника организаторы объявят за 10 дней до самого события. Мероприятие пройдет при поддержке мэрии Кутаиси и частных спонсоров.