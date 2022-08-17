https://sputnik-georgia.ru/20220817/gibel-shkolnitsy-na-ekskursii-v-kakheti---prokuratura-nedovolna-prigovorom-269541999.html

Гибель школьницы на экскурсии в Кахети - прокуратура недовольна приговором

Гибель школьницы на экскурсии в Кахети - прокуратура недовольна приговором

Рейнджер предупреждал об опасности похода на водопад в плохую погоду 17.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-17T16:20+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Прокуратура обжалует решение Гурждаанского районного суда по делу о гибели школьницы на экскурсии в Лагодехском заповеднике (регион Кахети), говорится в сообщении ведомства.Трагедия произошла 26 мая 2019 года. В тот день 16-летняя ученица 11-го класса частной школы "Альбиони" София Николеишвили утонула в водопаде Ниносхеви.Гурджаанский суд признал классную руководительницу девочки виновной в халатности, повлекшей смерть человека, и приговорил к трем годам лишения свободы условно, а другого педагога оправдал.По данным прокуратуры, классный руководитель девочки, которая отвечала за безопасность школьников, проявила халатность. Она знала о сложности экскурсионного маршрута из-за плохой погоды, но проявила невнимательность и неправильно оценила обстановку на месте. Другой педагог, также проходивший обвиняемым по делу, пренебрег предостережением рейнджеров и поднял детей к водопаду, утверждая, что он хорошо знаком с местностью.Кроме того, по версии следствия, педагогам было известно, что девочка собирается залезть в воду рядом с водопадом, но они ее не остановили, ограничившись словесным предупреждением.Обоих педагогов задержали 1 июля 2020 года и предъявили обвинение в халатности.

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