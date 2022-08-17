https://sputnik-georgia.ru/20220817/gibel-shkolnitsy-na-ekskursii-v-kakheti---prokuratura-nedovolna-prigovorom-269541999.html
Гибель школьницы на экскурсии в Кахети - прокуратура недовольна приговором
Гибель школьницы на экскурсии в Кахети - прокуратура недовольна приговором
Рейнджер предупреждал об опасности похода на водопад в плохую погоду 17.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-17T16:20+0400
2022-08-17T16:20+0400
2022-08-17T16:23+0400
грузия
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23122/73/231227377_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_469e5531402cc306cc1b66fe9c33b421.jpg
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Прокуратура обжалует решение Гурждаанского районного суда по делу о гибели школьницы на экскурсии в Лагодехском заповеднике (регион Кахети), говорится в сообщении ведомства.Трагедия произошла 26 мая 2019 года. В тот день 16-летняя ученица 11-го класса частной школы "Альбиони" София Николеишвили утонула в водопаде Ниносхеви.Гурджаанский суд признал классную руководительницу девочки виновной в халатности, повлекшей смерть человека, и приговорил к трем годам лишения свободы условно, а другого педагога оправдал.По данным прокуратуры, классный руководитель девочки, которая отвечала за безопасность школьников, проявила халатность. Она знала о сложности экскурсионного маршрута из-за плохой погоды, но проявила невнимательность и неправильно оценила обстановку на месте. Другой педагог, также проходивший обвиняемым по делу, пренебрег предостережением рейнджеров и поднял детей к водопаду, утверждая, что он хорошо знаком с местностью.Кроме того, по версии следствия, педагогам было известно, что девочка собирается залезть в воду рядом с водопадом, но они ее не остановили, ограничившись словесным предупреждением.Обоих педагогов задержали 1 июля 2020 года и предъявили обвинение в халатности.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23122/73/231227377_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_78f6c6381b67f46f9bc2b37d635981c5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия
грузия, новости, происшествия
Гибель школьницы на экскурсии в Кахети - прокуратура недовольна приговором
16:20 17.08.2022 (обновлено: 16:23 17.08.2022)
Рейнджер предупреждал об опасности похода на водопад в плохую погоду
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Прокуратура обжалует решение Гурждаанского районного суда по делу о гибели школьницы на экскурсии в Лагодехском заповеднике (регион Кахети), говорится в сообщении ведомства.
Трагедия произошла 26 мая 2019 года. В тот день 16-летняя ученица 11-го класса частной школы "Альбиони" София Николеишвили утонула в водопаде Ниносхеви.
Гурджаанский суд признал классную руководительницу девочки виновной в халатности, повлекшей смерть человека, и приговорил к трем годам лишения свободы условно, а другого педагога оправдал.
"Прокуратура Грузии не согласна с решением Гурджаанского районного суда и обжалует его в Тбилисском апелляционном суде", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, классный руководитель девочки, которая отвечала за безопасность школьников, проявила халатность. Она знала о сложности экскурсионного маршрута из-за плохой погоды, но проявила невнимательность и неправильно оценила обстановку на месте.
Другой педагог, также проходивший обвиняемым по делу, пренебрег предостережением рейнджеров и поднял детей к водопаду, утверждая, что он хорошо знаком с местностью.
Кроме того, по версии следствия, педагогам было известно, что девочка собирается залезть в воду рядом с водопадом, но они ее не остановили, ограничившись словесным предупреждением.
Обоих педагогов задержали 1 июля 2020 года и предъявили обвинение в халатности.