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Илон Маск передумал покупать "Манчестер Юнайтед"?
Илон Маск передумал покупать "Манчестер Юнайтед"?
Ранее предприниматель написал в Twitter, что покупает "Манчестер Юнайтед" 17.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-17T10:40+0400
2022-08-17T10:40+0400
2022-08-17T10:40+0400
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Знаменитый американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск заявил, что его слова о приобретении английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" это шутка.Ранее он написал в Twitter, что покупает "Манчестер Юнайтед".Владелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск любит эпатировать свою аудиторию неоднозначными постами в соцсетях. Это случилось и в этот раз. Любопытно, что некоторые фанаты ранее уже призывали Маска купить "Манчестер Юнайтед" вместо Twitter.А что касается "Манчестер Юнайтед", клуб становился чемпионом Англии рекордные 20 раз и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов. Беспокойство болельщиков по поводу того, как управляется клуб, можно объяснить неудачным началом сезона, проигрышем в первых двух играх. Так, по состоянию на 16 августа рыночная капитализация футбольного клуба составляла 2,08 миллиарда долларов.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
илон маск, в мире, новости, twitter, клуб "манчестер юнайтед"
илон маск, в мире, новости, twitter, клуб "манчестер юнайтед"
Илон Маск передумал покупать "Манчестер Юнайтед"?
Ранее предприниматель написал в Twitter, что покупает "Манчестер Юнайтед"
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Знаменитый американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск заявил, что его слова о приобретении английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" это шутка.
Ранее он написал в Twitter, что покупает "Манчестер Юнайтед".
"Нет, это старая шутка в Twitter. Я не покупаю никакие спортивные команды", – ответил Маск в соцсети пользователю, который попросил его подтвердить информацию.
Владелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск любит эпатировать свою аудиторию неоднозначными постами в соцсетях. Это случилось и в этот раз. Любопытно, что некоторые фанаты ранее уже призывали Маска купить "Манчестер Юнайтед" вместо Twitter.
А что касается "Манчестер Юнайтед", клуб становился чемпионом Англии рекордные 20 раз и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов. Беспокойство болельщиков по поводу того, как управляется клуб, можно объяснить неудачным началом сезона, проигрышем в первых двух играх.
Так, по состоянию на 16 августа рыночная капитализация футбольного клуба составляла 2,08 миллиарда долларов.