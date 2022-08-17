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Илон Маск передумал покупать "Манчестер Юнайтед"?

Илон Маск передумал покупать "Манчестер Юнайтед"?

Ранее предприниматель написал в Twitter, что покупает "Манчестер Юнайтед" 17.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Знаменитый американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск заявил, что его слова о приобретении английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" это шутка.Ранее он написал в Twitter, что покупает "Манчестер Юнайтед".Владелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск любит эпатировать свою аудиторию неоднозначными постами в соцсетях. Это случилось и в этот раз. Любопытно, что некоторые фанаты ранее уже призывали Маска купить "Манчестер Юнайтед" вместо Twitter.А что касается "Манчестер Юнайтед", клуб становился чемпионом Англии рекордные 20 раз и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов. Беспокойство болельщиков по поводу того, как управляется клуб, можно объяснить неудачным началом сезона, проигрышем в первых двух играх. Так, по состоянию на 16 августа рыночная капитализация футбольного клуба составляла 2,08 миллиарда долларов.

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илон маск, в мире, новости, twitter, клуб "манчестер юнайтед"