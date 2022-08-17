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Кошкин объяснил, сможет ли НАТО отрезать Россию от Балтийского моря – видео
Кошкин объяснил, сможет ли НАТО отрезать Россию от Балтийского моря – видео
На севере Европы возникает все больше точек международного напряжения, а регион все больше превращается в антироссийский плацдарм 17.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-17T15:21+0400
2022-08-17T15:21+0400
2022-08-17T15:29+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. Зачем глава Минобороны Эстонии угрожает Балтийскому флоту России? Сможет ли НАТО сделать Балтику своим внутренним морем? Зачем Британия нарушает российские воздушные границы? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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нато, мультимедиа, видео, видео, европа
нато, мультимедиа, видео, видео, европа
Кошкин объяснил, сможет ли НАТО отрезать Россию от Балтийского моря – видео
15:21 17.08.2022 (обновлено: 15:29 17.08.2022)
На севере Европы возникает все больше точек международного напряжения, а регион все больше превращается в антироссийский плацдарм
Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
Зачем глава Минобороны Эстонии угрожает Балтийскому флоту России? Сможет ли НАТО сделать Балтику своим внутренним морем? Зачем Британия нарушает российские воздушные границы?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.