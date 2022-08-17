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Мужчина в Западной Грузии утонул в реке, спасая ребенка
Мужчина в Западной Грузии утонул в реке, спасая ребенка
У мужчины, предположительно, случился сердечный приступ 17.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-17T17:50+0400
2022-08-17T17:50+0400
2022-08-17T17:50+0400
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. В реке Хобисцкали района Чхороцку (Западная Грузия) утонул 50-летний мужчина, который вошел в воду для того, чтобы помочь ребенку, сообщает телекомпания "Рустави-2".По распространившейся информации, ребенок упал в воду, а мужчина бросился его спасать. В воде у мужчины, предположительно, случился сердечный приступ.Что касается ребенка, его удалось спасти.
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происшествия, грузия, новости, западная грузия
происшествия, грузия, новости, западная грузия
Мужчина в Западной Грузии утонул в реке, спасая ребенка
У мужчины, предположительно, случился сердечный приступ
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. В реке Хобисцкали района Чхороцку (Западная Грузия) утонул 50-летний мужчина, который вошел в воду для того, чтобы помочь ребенку, сообщает телекомпания "Рустави-2".
По распространившейся информации, ребенок упал в воду, а мужчина бросился его спасать. В воде у мужчины, предположительно, случился сердечный приступ.
Что касается ребенка, его удалось спасти.