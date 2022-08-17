https://sputnik-georgia.ru/20220817/muzhchina-v-zapadnoy-gruzii-utonul-v-reke-spasaya-rebenka-269544373.html

Мужчина в Западной Грузии утонул в реке, спасая ребенка

Мужчина в Западной Грузии утонул в реке, спасая ребенка

У мужчины, предположительно, случился сердечный приступ 17.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-17T17:50+0400

2022-08-17T17:50+0400

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западная грузия

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. В реке Хобисцкали района Чхороцку (Западная Грузия) утонул 50-летний мужчина, который вошел в воду для того, чтобы помочь ребенку, сообщает телекомпания "Рустави-2".По распространившейся информации, ребенок упал в воду, а мужчина бросился его спасать. В воде у мужчины, предположительно, случился сердечный приступ.Что касается ребенка, его удалось спасти.

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